新世代都會潮旅NEW PEUGEOT 2008 售價124.9萬起

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邁入21世紀，PEUGEOT運動休旅車系完美詮釋創新前衛設計、未來科技座艙、舒適乘坐體驗及源源不絕駕駛樂趣，在全球休旅風潮中持續扮演引領潮流的新創地位。

法式時尚絕美設計、高機能車室空間、高效節能的卓越動力、直覺靈活的優異操控，使PEUGEOT 2008於2021年躍居歐洲汽車市場小型運動休旅銷售冠軍，全球累積銷量超過70萬輛，成就暢銷全球的時尚都會運動休旅表率。乘勝追擊，NEW PEUGEOT 2008正式宣告登台，款式包含PEUGEOT 2008 GT、PEUGEOT 2008 GT CIELO、PEUGEOT 2008 GT PACK、PEUGEOT 2008 GT PACK CIELO，參考售價各為124.9萬、130.9萬、132.9萬、138.9萬元。

全新登場的PEUGEOT 2008，處處呈現嶄新氣息，3D獅王鬃毛風格車身同色水箱罩，面積加寬設計與銳利獅眸FULL LED頭燈連成一氣，散發鮮明躍動的視覺意象；而獅王三爪造型LED日行燈，不僅完美呼應車尾橫向獅爪FULL LED尾燈，搭配新世代PEUGEOT盾形獅子廠徽，精彩詮釋宛如獅王生動印象，透露與眾不同的動感特質，原創大膽更難掩獅王強勢氣息。

PEUGEOT 2008緊湊的運動化身形，全車多處越野套件，搭配黑車頂及車頂架、亮黑後照鏡等黑化設計，型塑強烈前衛運動跑格。同時，創新車色向來為PEUGEOT獨到見解，PEUGEOT 2008提供雪獅白、珍珠黑、搖滾銀、月神灰、魅惑紅及眩目藍六種車色選擇，展現獨具魅力的個人風采。

PEUGEOT 2008搭載全新PEUGEOT i-COCKPIT® 3D 直覺駕駛座艙，以全球首創裸視3D技術的3D QUARTZ立體投影式抬頭顯示儀錶板，不僅提供5種顯示模式，自定義儀錶顯示介面，滿足駕駛閱讀習慣，呈現生動、清晰行車資訊；更結合10吋HD全彩觸控螢幕音響通資系統及小盤徑方向盤，造就無需分神的直覺視野及靈活暢快的操駕樂趣。

PEUGEOT 2008全車系配備PEUGEOT i-CONNECT ADVANCED車載系統，法國原裝繁體中文介面整合通訊、影音娛樂及行車資訊等功能，結合PEUGEOT MIRROR SCREEN鏡像系統，支援無線/有線雙模式連結智慧型手機Android AutoTM或Apple CarPlay®，並可透過10吋HD全彩觸控螢幕操控Apple地圖或Google地圖衛星導航，抑或是聆聽Apple Music、Podcast或Spotify音樂，以及撥打電話等功能。

動力部分，PEUGEOT 2008搭載蟬聯4屆國際引擎大賞International Engine of the Year最佳引擎之1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎及EAT8智慧型8速手自排變速系統，不僅符合最新Euro6歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，精緻運轉品質、高效率動能表現，提供130匹最大馬力及230牛頓米最大扭力，每公升17公里精湛油耗，以及每年牌照稅與燃料稅僅8,640元，優異高經濟性表現傲視同級。

PEUGEOT 2008全車系標準配備6具SRS防護氣囊，搭配完善ADAS先進駕駛輔助系統，包含：ACC STOP & GO 主動式定速巡航附自動煞車及再啟動、ASB主動式煞車輔助系統、DAA駕駛注意力警示系統、DRIVE ASSIST快速道路 / 高速公路駕駛輔助、FCW前方碰撞預警系統、HBA智慧型遠近頭燈切換系統、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整系統、LKA車道維持輔助系統、LPA車道保持輔助系統、LTW車外低溫警示、SLI速率掃描辨識系統、ETSR進階號誌辨識系統、TPMS胎壓偵測輔助系統及VISIOPARK多模式自動切換駐車輔助系統；GT PACK車型則提供360°環景多模式自動切換駐車輔助系統及BSM盲點偵測警示系統，全方位的行車輔助，打造安心乘車體驗。

完美融合時尚、運動、空間等元素之都會潮旅PEUGEOT 2008，憑藉高效率、低排放的優異動力科技，結合獨到底盤調教及精湛靈活操控，造就凌駕車壇、獨樹一格的法式駕馭魅力。PEUGEOT 2008同步提升PEUGEOT i-COCKPIT® 3D直覺駕駛座艙，高質感座椅材質，更進一步為全車系配備中央10吋HD全彩觸控螢幕音響通資系統，不僅強化PEUGEOT i-CONNECT ADVANCED車載系統功能，結合PEUGEOT MIRROR SCREEN鏡像系統，支援無線/有線雙模式連結智慧型手機Android AutoTM或Apple CarPlay®，自信操駕更為行車時光增添美好浪漫。而PEUGEOT對安全的絕對堅持，PEUGEOT 2008全車系標配ADAS先進駕駛輔助系統，縝密的主、被動安全系統，為守護最愛而無所妥協。全新都會潮旅PEUGEOT 2008將於2024年1月26日起進駐全台PEUGEOT新車展示/試乘中心，建議售價124.9萬起，鉅細靡遺地徹底進化，PEUGEOT 2008將重新詮釋運動休旅嶄新定義。