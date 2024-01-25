去年12月房貸餘額衝10兆新里程碑 單月增逾千億

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中央銀行25日公布去年12月消費者貸款與建築貸款餘額，年底交屋潮加上新青安威力挹注，購屋房貸餘額高達10兆376億元，再度衝上歷史新高，且首度衝破10兆元里程碑，且單月大增1,055億元，創下史上最大單月增幅，年增率同樣擴大為7.04％，則為2022年12月以來新高。

國內房貸餘額年增率一度連14個月下滑，但近月不降反升，房市已出現反彈行情。央行官員表示，主要仍是三大力道加持，其一進入是年底交屋、購屋旺季，反映季節性因素衝高餘額；其二是新屋完工交屋，建商通常會傾向在年底盡可能完成交屋；其三是新青安優惠利率，帶動民眾自住剛性需求。

國內房貸餘額衝破10兆元大關。官員表示，房貸餘額是前期加上新增房貸再減掉償還金額，但由於房貸有寬限期，金額償還很慢，整體餘額墊高很容易，只要房屋交易量是往上走，很容易就創新高。

不過，房市並非全面復甦，供給面的建築貸款（土建融）仍是一灘死水，12月土建榮餘額續降至3兆2,257億，月減93億元，罕見出現連二降，前一次連二月下滑，已要追溯至2018年1、2月連續下滑；12月年增率同樣放緩至4.13％，則為2017年12月以來新低水準。

官員強調，建商動工持續保守審慎，加上接近過年，建商考量新案開工後沒過多久又要放假，因此接近年關通常建議也不會大量開工，這部分多少也有季節性因素。

官員進一步說，年底新屋完工交屋，部分建商拿到大額款項後，也會加速還款，同樣使土建融餘額下滑；而加速還款可能隱含兩大因素，其一是市場利率偏高，有些建商會想要趕快還款，其二是過去建商考量後續還會開案，就資金需求考量，比較不傾向還款，但近一年來，建商開案一路趨於審慎，後續也可能沒有案子要開，不如就先還款。

官員也說，現階段整體房市是新青安在撐，雖然剛性需求猛，但建築貸款因工班問題，工程期從以往2～2.5年拉長，「蓋3年以上是正常」，但由於新青安房貸實施3年，建商開案可能搭不上新青安熱潮，少了新青安去化供給，建商推案就更謹慎。