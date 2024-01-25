HYUNDAI商用車台南GDSI展示中心 永康區嶄新開幕

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HYUNDAI搶攻商用車市場，為服務南台灣百工百業中小企業頭家，擴大保修服務量能，斥資於台南永康區正南三路416號開設占地近千坪的全新商用車GDSI展示中心/保養廠，規格俱依HYUNDAI原廠GDSI標準規劃設立，即日起正式開幕啟用。

全新台南GDSI展間為現代汽車全台第九座商用車服務站，為品牌商車Staria、Porter、QT500專售展示中心，展間內特設挑高展車區，讓頭家能不受壓迫舒適賞車。該HYUNDAI全新台南GDSI展間結合商用車保修服務，並附設提供商旅車、 商用車專屬頂高機、鈑噴中心等全面保養維修服務，一站式服務擴大了台南地區的車主後勤支援網絡，同時帶給每位車主與愛車最安心原廠服務。本周1/26~1/29為台南市政府經發局主辦的2024臺南車展，HYUNDAI商用車及電動車也將於大台南會展中心展區，敬邀對商用車及電動車有興趣消費者前往2024台南車展HYUNDAI現代展區參觀。

新台南GDSI展間為現代汽車全台第9座商車服務站點，亦為品牌系列商車Staria、Porter、QT500的專售展示中心。圖 / 業者提供

＊有關HYUNDAI商用車經銷商台南展示中心/保養廠資訊:

地址：710台南市永康區正南三路416號

展示中心電話: (06)253-1256

營業時間：星期一~星期日，8:30~21:00

保養廠電話:(06)253-6655

營業時間：星期一~星期六，8:30~18:00