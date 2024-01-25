《金融》央行理事偏鴿 上季一致同意維持利率不變

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【時報記者任珮云台北報導】央行今公布112年12月14日第20屆理事會第16次理監事聯席會議-貨幣政策議事錄摘要。此次議事錄顯示，對於去年4Q央行維持利率，全體理事一致同意的立場。去年12月的理事會後，央行宣布重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%不變。

央行公布的最新理監事聯席會議-貨幣政策議事錄摘要，有關理事的意見如下：

1、有位理事贊同政策利率維持不變，並指出國內外主要機構對明 年台灣經濟成長率預測值平均高於本年，對台灣明年 CPI 年增率預 測值平均則低於本年;惟全球地緣政治風險仍存、供應鏈重組，加以氣候變遷等因素，將對未來台灣經濟成長率造成影響;而外食費、娛樂服務、房租等價格上漲均具僵固性，後續對我國經濟成長力道及CPI年增率的影響，宜持續密切關注。

2、另位理事表示，截至目前，台灣出口、投資，以及製造業成長 動能均相對疲弱，景氣亦相對低迷，國內機構已數度調降台灣本年 經濟成長率預測值，本行預估明年產出缺口仍為負值。在對抗通膨 方面則已見成效，本行預測本年台灣CPI年增率將低於上年2.95%，明年則可望續降至2%以下。在此情況下，維持政策利率不變係正確的作法。

3、有位理事表示，不論以美元或以新台幣計價進口物價指數均呈下跌，有助減緩輸入性通膨壓力;本行研究顯示核心物價領先指標下降，另CPI及核心 CPI年增率亦均呈下降。因此，本次維持政策 利率不變的政策係正確的方向。雖通膨年增率逐步下降，但仍須關注通膨持續性的問題，即CPI年增率需時多久才能降至2%以下，此將影響民眾的通膨定錨，並於需要時，採取必要的貨幣政策行動。此外，我國通膨率雖未若美國及英國高，但應密切關注實質薪資呈負成長。另房租係房價的落後指標，未來房價若繼續上漲，則須關注其對房租並進而對物價的影響。目前通膨率仍高於2%，明年CPI年增率預測值雖降至2%以下，惟若明年度發現無法順利降至2% 以下，則顯示緊縮力道仍然不足，屆時或須採取較為積極的緊縮措施。

4、另位理事指出，目前台灣景氣指標低緩，但就業人數增加、零 售業及餐飲業營業額上升，顯示勞動市場及內需市場均屬穩健。CPI 年增率雖高於預期，惟仍呈緩步回落。本年出口、投資呈現衰退現 象，主要係受主要經濟體央行大幅緊縮貨幣政策的影響，俟明年升 息循環結束後，我國應可逐漸恢復以前成長趨勢。經綜合考量，目前不升息的建議係屬合宜。而由 CPI 組成項目價格波動觀察，蔬菜 及服務類等價格有升有降，但整體 CPI 年增率則緩步回落;惟其中 房租與外食費兩項未見下降趨勢，顯示台灣目前通膨仍有持續性問題，宜長期關注。

5、有位理事同意本次政策利率維持不變，並表示關注房租調高現象，由於房租上漲具僵固性，且會反映到物價上漲，因此，對明年 通膨不宜放鬆;亦宜持續關注是否會有通膨持續性問題。民眾對通 膨看法係來自於其對物價水準的感受，尤其與民眾較為相關的商品，例如每月至少購買1次的商品，CPI年增率雖下降，但物價水準仍居高，致民眾對物價高漲的感受仍深，其是否將影響民眾對未來物價上漲的預期，值得密切關注。

6、有位理事認為，就基本面而言，目前台灣景氣穩健，但仍低緩，製造業動能仍顯不足，國發會9月景氣對策燈號雖有好轉，呈現復 甦態勢，惟全球景氣仍將影響終端需求，我國出口復甦力道仍偏弱，國內消費動能亦不夠強勁。通膨走勢方面，基本上我國通膨係維持 下行趨勢，加以Fed、ECB等主要經濟體央行亦暫停升息，故支持政策利率維持不變。另應關注美國緊縮貨幣政策的累積效果、貨幣政策的滯後性，以及對經濟金融的影響情況。中國大陸經濟面臨房 市持續萎縮的困境，同時產能及勞動力亦有大量過剩的情況，明年則須關注其金融情勢，以及地方債務風險等兩方面。

7、另位理事表示，目前我國實質利率仍為負值，期待台灣明年通膨能繼續下行，讓實質利率能夠轉正。本行貨幣政策決策將視明年通膨而定，並未排除尚有緊縮的可能。

8、有位理事認為，我國經濟成長動能不夠強勁，表現相對遲緩; 通膨則已逐漸穩定;加以Fed 13日亦未調升利率;另考量上次 理事會議時的經濟金融情勢尚較本次嚴峻，惟上次理事會議利率維 持不變，利率政策所傳達的宣示效果應具有一致性。經綜合上述4項考量，贊同政策利率維持不變。

9、有位理事贊同政策利率維持不變，並表示部分外界對明年通膨 及通膨預期的看法，高於本行通膨預測值;宜關注通膨預期在未來貨幣政策決策上將扮演較為重要的角色。