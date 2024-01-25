《經濟》台薪資2024拚加薪5% 6成5專業人士欲轉職 AI需求激增

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【時報記者葉時安台北報導】歐洲商會與全球招募機構Robert Walters(華德士)共同發布2024數位薪資調查報告，內容涵蓋台灣就業市場趨勢、薪資變化，並深入探討求職者和企業的期望。今年台灣經濟GDP可望破3。Robert Walters 2024薪資調查顯示，台灣的薪資平均增長率介於2-5%之間。值得注意的是，而轉職者潛在的薪資增幅高達10-20%。同時，今年有超過65%的專業人士積極尋求轉職的機會，加上全球特定技能的稀缺，尤其是那些需要新技術和專業技能的職位，包括AI熱潮下，52%企業正在探索人工智慧模型應用，人工智慧應用和數位轉型人才需求激增，2024年台灣整體就業市場仍須面對人才短缺的嚴峻挑戰。

台灣就業市場受全球經濟衰退的影響，企業紛紛採取保守的態度並強調成本控制的策略，包括裁員、凍結招募、延長面試過程，以及增加正式錄取前的層層關卡與討論。展望2024年，台灣就業市場在整體經濟的帶動下預期迎來緩步復甦。今年台灣經濟雖然仍須面對供應鏈重組、美中經濟不確定性、地緣政治風險等挑戰，但在降息預期、庫存壓力緩解及終端需求的回升等因素帶動下，台灣經濟研究院預測，GDP有望實現3.15%的增長。

2024年台灣就業市場預計將迎來緩步復甦，Robert Walters 2024薪資調查報告指出，約有6成的專業人士對該領域的就業機會表示樂觀。在商務市場，轉職者可期待12%至20%的薪資成長，更有超過75%的專業人士積極尋找新的就業機會。

然而，Robert Walters台灣也預期企業端將持續強調成本控制的策略，因此面試流程將不會縮短，且企業內部於正式錄取前仍有重重關卡與相應的討論。同時，因應2023年企業端縮編、裁員政策，與中高階人才流失的現象，企業將積極招募初、中階人才，並更加重視培養年輕專業人士，以填補人才缺口。

2024年台灣就業市場仍須面對人才匱乏的嚴峻挑戰，因此，跨產業的人才流動明顯增加，對歸國人才的需求也逐漸攀升。與此同時，企業傾向於尋找具備廣泛技能和經驗的人才，策略性的透過單次招募有效填補多個職位，最大程度地善用資源，並有效應對人才匱乏問題。

人才吸引與留任已成為企業不可忽視的年度議題，Robert Walters薪資調查報告顯示，在台灣不同領域的專業人士求職時衡量的指標高度一致，分別是「優渥的薪資和福利」(97%)、「具啟發性企業文化與同事」(94%)、「彈性的工作模式」(70%)。

受到全球經濟衰退的影響，2023年台灣科技業在裁員和凍結招募的情況下，仍持續維持全球領先的地位。今年隨著庫存調整的結束，人工智慧、綠色能源和智慧網路等新興應用的發展，台灣科技業更是復甦可期，Robert Walters 2024薪資調查報告指出，81%的企業預計於今年加薪，平均薪資漲幅為3-5%；66%的科技業專業人士預計積極尋求轉職的機會，而轉職者的潛在的加薪幅度為10-20%。

同時，Robert Walters台灣表示，就業市場正積極回應科技業人工智慧(AI)、高速運算(HPC)和電動車(EV)的趨勢，企業對於伺服器、資料中心以及車用相關專業人才的需求正在快速成長。此外，由於人工智慧技術在各領域的廣泛應用，非AI工程師也被期待能夠有效運用如ChatGPT等AI工具。

眼下人工智慧(AI)的熱潮已席捲各產業，高達52%的企業表示，正在探索AI模型應用的可能性。可預見AI應用勢必加速組織數位化進程，並帶動就業市場對AI與數位工具應用、數據分析和數位轉型人才的需求持續攀升，而AI建構與部署的人才在市場上尤其受到追捧。Robert Walters台灣總經理John Winter強調，此趨勢更反映出人AI技能在各個產業的潛力日益受到重視。