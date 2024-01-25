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《觀光股》台北晶華除夕滿座 春節餐飲業績估增2成

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【時報記者林資傑台北報導】疫後國內餐飲市場需求暢旺，晶華(2707)國際酒店集團餐飲部執行副總羅明威表示，旗下台北晶華酒店的館內餐廳，除夕當天全館4千多席全滿、且在去年9月底便全部收足訂金，單除夕當天業績便年增達2成，推估今年春節連假館內餐飲業績年增率上看2成。

台北晶華酒店餐廳在春節前各項活動不斷，暫別舞台的「泰市場」4日起至2月底於(木百)麗廳限期快閃，並攜手日本宮崎縣政府，將首批採摘的完熟金桔入菜，即日起至2月18日於上庭酒廊及Robin’s牛排館推出限定調酒及套餐，持續搶攻節前餐飲商機。

晶華集團餐飲部執行副總羅明威表示，台北晶華的餐飲營收占比達近7成，館內多家餐廳名聞海外，今年春節期間業績再度報喜，除夕當天全館4千多席早已滿席，且在去年9月底便全部收足訂金，單除夕當天業績便年增達2成。

面對觀光業面臨的嚴峻缺工問題，羅明威表示，晶華在疫情期間未裁員，加上「泰市場」去年底隨著信義誠品熄燈而暫別舞台，直至今年3月才會進駐台北大直英迪格酒店4樓重新迎賓，期間相關人力先調回台北晶華支應，有效補足提供服務能量。

而台北晶華今年的常溫外帶年菜、以及攜手零售通路銷售的冷凍年菜，業績亦雙雙報喜。羅明威指出，台北晶華今年搶攻高檔常溫年菜商機、業績約1900萬元，冷凍年菜業績達約4000萬元，表現均優於去年，預估整體外帶年菜業績可成長10～15％。

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