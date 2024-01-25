王道銀行連二年獲獎 經濟部頒發TIPS「A級驗證」

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王道銀行（O-Bank）獲經濟部產業發展署頒發2023年台灣智慧財產管理規範（TIPS）「A級驗證」，表彰王道銀行落實智慧財產管理制度與執行成效；此外，王道銀行亦獲中華公司治理協會授予CG6014(2023)公司治理評量最佳認證級別「特優認證」，展現王道銀行具備優良的公司治理制度。

經濟部產業發展署為協助企業建立完善的智慧財產管理制度，自2007年起推廣台灣智慧財產管理規範（TIPS）。王道銀行自2017年由台灣工業銀行轉型商業銀行後，除了致力打造嶄新數位銀行品牌及推出多項創新數位金融服務，亦持續強化品牌商標與研發專利等智慧財產管理機制。奠基於良好的智慧財產管理制度，王道銀行於2022年首次申請TIPS「A級驗證」即獲通過，並連續兩年取得同等驗證。

此外，王道銀行致力追求高標準的公司治理，榮獲中華公司治理協會授予CG6014(2023)公司治理制度評量「特優認證」，屬於此評量最佳級別認證，彰顯王道銀行持續精進公司治理的卓越表現。

中華公司治理協會為國內辦理公司治理制度暨董事會效能評量的專業機構，其所推出的公司治理制度評量，從「股東權益維護與平等對待」、「利害關係人權益尊重」、「資訊透明與揭露」、「董事會職責履行」、「永續發展與治理」、「公司治理文化」六大構面全方位檢視企業的公司治理成效；企業評量結果達到授證標準者，協會將分級授予「特優」、「優等」或「標準」認證。