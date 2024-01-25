高中生到高職校園體驗一日生活 新北2月底前開放報名

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台灣教育制度國中畢業15歲就要決定就讀高中或高職，新北市自111學年度推動「CHANGE」適性轉銜計畫，今年為完整搭配暑假轉學考機制，提早啟動並鼓勵新北市61所高中生都有機會申請至技職群科一日生活體驗的計畫。

教育局指出，有兩類機制，「校園一日生活體驗」學生可於2月29日前向就讀學校提出申請，經媒合安排3月至6月間上課日至他校進行一日學習；「實習課程學習體驗」，由技術型高中開設實習課程供學生報名參加假日課程，相關開課資訊請洽詢各公私立技高校網。

學生可選擇與自己學習領域不同的群科參加相關課程，以協助探索性向適性發展，如果對於群科有興趣，高一學生可搭配每年暑假轉學考機制，因高中高職一年級必修課程相近，可無須浪費時間，直接折抵學分轉銜就讀理想群科。讓學生多個機會，依興趣、性向重新選擇所愛，以減低因興趣不符而休退學，讓學習更適性。

曾參加適性轉銜計畫的林口高中普通科一年級同學陳宣翔表示，曾經考慮成為「室內設計師」，到復興商工學習基礎色彩學、水彩技巧、室內設計相關概念及訓練顏色敏感度，平常在普高只能接觸到國、英、數等學科，透過一日體驗更認識室內設計。復興商工老師裴建傑表示，陳同學在色彩及水彩的使用非常有天份，且是虛心學習接受老師建議的學生，相信學習態度良好的他，在各領域都能一展長才。

三重商工應用英文科一年級同學劉佩宜表示，感謝莊敬高職願意給自己到表演藝術科進行一日體驗的機會，非常喜歡舞蹈課的動態課程，雖然不太會跳舞，但在老師及同學的鼓勵下一起完成表演是一件很有成就感的事情，不僅能夠轉換課業壓力的心情，也讓學校生活更充實更多采多姿，十分期待下一次體驗課程的機會。