The Kia EV9純電智慧旗艦 勇奪Good Design Award雙項大獎

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2024澳洲網球公開賽(2024 Australian Open)定於1月14日至28日期間在澳洲墨爾本公園舉行，Kia一直以來持續關注全球各大國際賽事與職業運動，更為澳洲網球公開賽最長期與密切的合作夥伴。

在澳網開打前，特別於澳網比賽場地墨爾本公園舉行Kia官方車輛交接儀式，提供澳網130輛官方車輛，包括首次作為官方賽事車輛的15輛全電動7人座The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV、10輛The Kia EV6電動車、10輛The Carnival與95輛The Sorento，現場更展出The Kia EV5概念車，吸引眾人目光。同時，Kia為慶祝與品牌大使—納達爾（Rafael Nadal）與Kia滿20年的合作關係，儀式上揭露了納達爾雕像，來紀念這個別具意義的時刻。

The Kia EV9榮奪2023 Good Design Award交通類殊榮，並首次加入2024澳洲網球公開賽官方賽事車隊。圖／業者提供

澳洲網球公開賽總監Craig Tiley表示：「Kia與澳洲網球公開賽的長期合作關係，對澳網來說扮演重要角色，同時與全球數百萬球迷聯繫並互動。如Kia車隊在澳洲網球公開賽期間成為墨爾本主要標誌，將球員及其球隊無縫接送到各地。今年我們很開心看到全新的純電智慧旗艦LSUV -The Kia EV9首次加入車隊。」，Kia秉持著「Movement that inspires移動‧啟發人心」的品牌精神，致力發展新能源車，持續對電動車轉型而努力，同時展現Kia對網球運動的支持。此外，Kia與Uber One合作打造純電「Kia粉絲車隊」，提供包含The Kia EV9及The Kia EV6共30輛電動車，Uber One會員將有機會免費搭乘前往網球場，成為穿梭於墨爾本最吸睛的純電車隊。

The Kia EV9搭載資訊娛樂系統注重「Opposites United對立的和諧」視覺概念，以向上的斜線作為主視覺應用在其中。圖／業者提供

The Kia EV9勇奪2023 Good Design Award雙項大獎

作為2024澳洲網球公開賽官方指定車款的The Kia EV9，於日前公布的2023 Good Design Award中拿下交通類殊榮，而The Kia EV9所搭載的資訊娛樂系統，則獲得互動媒體類的獎項。The Kia EV9於2023 Good Design Award奪下兩項大獎，再度證明Kia以「Opposites United對立的和諧」設計理念所傳遞的情感及吸引人的設計備受肯定，此設計理念首先在屢獲殊榮的The Kia EV6車款體現，並持續於未來將推出的15款全電動車款實現。透過其理念，The Kia EV9外觀所呈現出簡單、明確的線條，並散發出自信、清晰且冷靜的Kia Digital Tiger Face，營造出有遠見且具未來感的外觀及感受。The Kia EV9搭載資訊娛樂系統注重「Opposites United對立的和諧」視覺概念，透過圖示、字體到儀表板，以向上的斜線作為主視覺被應用在資訊娛樂系統中；而電動車(EV)、車輛充電(V2L)以及使用者體驗(UX)，皆透過全景顯示優化的介面配置，能夠讓使用者更加直觀辨識以及使用，同時Kia還採用圖形且透過鮮明的顏色以便識別，打造獨一無二的品牌體驗。

The Kia EV9自2023年12月11日台灣官網預售不到一小時即創下百張訂單，至今已突破350張訂單。Kia總代理台灣森那美起亞現正推出前瞻禮遇方案，凡於1月底前線上下訂，領牌後即享V2L車外電器電源分享、11KW家用充電設備、UPOWER一年免費無限快充、Samsung The Freestyle微型智慧投影機、原廠可攜式投影幕，總價值逾150,000元的多項禮遇。