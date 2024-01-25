庫存調整近尾聲 近7成台灣科技人轉職要求加薪20％

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華德士台灣總經理John Winter報告調查重點。圖／歐洲商會提供

跨國高階人才招募業者華德士（Robert Walters）調查，近7成（66％）的台灣科技業專業人士，預計今年積極尋求轉職的機會，較去年調查的50％明顯增加；而轉職者對於期待（潛在）的平均加薪幅度為10～20％，也高於去年的10～15％左右。

華德士臺灣總經理John Winter指出，隨著庫存調整的結束，人工智慧、綠色能源和智慧網路等新興應用的發展，臺灣科技業復甦可期，預期台灣就業市場將逐漸復甦，薪資增長幅度在10％到18％之間，整體平均增長則介於2％到5％之間。

歐洲商會與華德士25日共同發布《2024數位薪資調查報告》，內容涵蓋臺灣就業市場趨勢、薪資變化，並深入探討求職者和企業的期望。歐洲商會執行長何飛逸表示，這是歐洲商會第四年和華德士合作，追蹤歷年調查結果可以看出台灣經濟的變動、與全球市場的差異。

全球經濟2023年相對疲軟，臺灣科技業同步裁員和凍結招募，華德士比較各國就業市場，台灣科技業仍能維持全球領先的地位。Robert Walters 臺灣表示，就業市場正積極回應科技業人工智慧(AI)、高速運算 (HPC) 和電動車 (EV) 的趨勢，企業對於伺服器、資料中心以及車用相關專業人才的需求正在快速成長。

市場已預見AI應用勢必加速組織數位化進程，並帶動就業市場對AI與數位工具應用、數據分析和數位轉型人才的需求持續攀升，而AI建構與部署的人才在市場上尤其受到追捧。John Winter強調，此趨勢更反映出人AI技能在各個產業的潛力日益受到重視。