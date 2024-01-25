前往主要內容
工商時報LOGO

擴大在台布局 台達砸47.88億元於內湖置產

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

擴大在台布局，台達（2308）除趕在新春伊始瞄準轉職者首度舉辦年終轉職面談會，也為了安置新進人才，斥資逾47.88億元於內湖總部附近再置產，台達表示，該案已經董事會通過，置產目的係為了因應未來業務發展所需。

台達25日公告，經董事會決議通過擬取得瑞光路總部附近的不動產，土地面積計6,590.43平方公尺，折合約1,993坪，另建物面積計38,070.39平方公尺，折合約11,516坪，總交易金額為47億8,888萬元。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 新制勞退金分紅3.2萬！1動作退休金多1倍 選對時間還領更多

  2. 慘！世界健身掛牌首日殺近跌停 中籤戶1張現賠逾1.2萬

  3. 金龍年主流現身！這2檔冷門ETF報酬率完勝0050、0056

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。