擴大在台布局 台達砸47.88億元於內湖置產

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擴大在台布局，台達（2308）除趕在新春伊始瞄準轉職者首度舉辦年終轉職面談會，也為了安置新進人才，斥資逾47.88億元於內湖總部附近再置產，台達表示，該案已經董事會通過，置產目的係為了因應未來業務發展所需。

台達25日公告，經董事會決議通過擬取得瑞光路總部附近的不動產，土地面積計6,590.43平方公尺，折合約1,993坪，另建物面積計38,070.39平方公尺，折合約11,516坪，總交易金額為47億8,888萬元。