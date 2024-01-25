重陽橋新設機車引道 分流降低自強路口壅塞問題

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新北市為解決三蘆地區民眾騎機車前往重陽橋只能從自強路匝道上橋的問題，導致自強路、仁義街口經常出現塞車，為改善自強路口交通問題，新北市於2022年6月起進行環河北路2段增設機車專用引道工程，新北市長侯友宜今(25)日前往視察，並期勉施工團隊全力達成在今年2月完工的目標。

工務局長祝惠美指出，三重環河北路2段機車專用引道工程，可藉由分流方式降低自強路口汽、機車車流交織問題，經交通評估「環河北路2段增設重陽橋機車引道」，可移轉自強路匝道約三成的機車數量，有效紓緩自強路與仁義街口機車量，提升道路服務水準。

「重陽橋新設機車引道工程」位於淡水河側，祝惠美表示為預防極端氣候造成高灘地上施工物料遭沖襲，施工團隊開工前即研擬如何調整工序、縮短汛期間高灘地內作業時間，在確保安全無虞前提下加緊趕工，完工後發揮引道分流功能。

新工處長王益翔說明，重陽橋機車引道工程經費約2.1億元，長度500公尺、車道淨寬2.5公尺，本工程位於環河北路2段旁鄰近既有蘆洲堤防，新設引道銜接既有重陽主橋，但已於去年防汛期前完成河川區域內橋梁吊裝，目前正在進行工程最後一哩路「隔音牆安裝」與「橋梁上附屬設施工項」等收尾工作，預計今年2月完工。