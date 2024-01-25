期貨最新報價 1／25期交所夜盤行情

01/25（四）盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)
1.盤後時段臺指期024今天18時08分(較開盤參考價) 上漲56點，為18,052點。
2.盤後時段電子期024今天18時07分(較開盤參考價) 上漲3.6點，為923.6點。
3.盤後時段小電子期024今天18時07分(較開盤參考價) 上漲3.7點，為923.7點。
4.盤後時半導體30期貨024今天18時04分(較開盤參考價) 上漲25點，為5,145點。
5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天18時13分（較開盤參考價) 上漲0.450點，為136.35點。
6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時12分(較開盤參考價) 上漲44點，為38,049點。
7.盤後時段美國標普500期034今天17時18分（較開盤參考價) 上漲3.75點，為4,902點。
8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時14分（較開盤參考價) 平盤0點，為17,620點。
9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時04分較開盤參考價) 上漲2.5點，為4,521點。
10.盤後時段富時100指數期貨034今天18時15分(較開盤參考價) 下疊14點，為7,513點。
11.盤後時布蘭特原油期貨044今天17時54分（較開盤參考價) 上漲27點，為2,515點。
資料來源：台灣期貨交易所