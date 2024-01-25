新春首波 證交所董事會通過4上市案

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證交所25日召開董事會，通過有成精密（4949）、裕慶-KY（6957）、向榮生醫（6794）、平和環保（6771）等4家公司上市案，其中一家申請一般板、一家申請第一上市，兩家申請創新板掛牌，2024年台股再添生力軍。

有成精密申請已公開發行普通股股票計60,705,043股上市案通過，根據證交所資料，公司申請上市資本額為6.07億元，董事長陳思銘，董事九席、全體董事持股比率17.15％，主要業務太陽能模組生產、品牌經營；能源整合管理服務；半導體設備零組件設計、銷售及維修整合服務，福邦證券為輔導上市承銷商。

英屬開曼群島商裕慶金屬申請其普通股股票計48,690,950股上市案經證交所董事會同意。裕慶金屬由廖昭宜擔任董事長兼總經理，公司資本額及申請上市時之淨值各為4.87億元及13.53億元，主要產品包括各類材質商用展示架及智能電動床機構件之研發、生產及銷售，由中國信託證券輔導上市。

另有向榮生醫、平和環保申請創新板上市，25日經證交所董事會同意掛牌。

向榮生醫負責人為董事長蔡意文，公司資本額5.54億元（含私募1.3億元），主要業務為再生醫學領域脂肪幹細胞新藥之研究開發及幹細胞技術應用，幹細胞新藥仍在研究開發階段，營業收入來源主要是銷售高濃度外泌體幹細胞分泌物產品、特管辦法之細胞製劑及委託開發暨製造服務業務（CDMO）。

平和環保已公開發行普通股股票計29,179,500股，公司主要從事廢污水代處理、廢水處理藥劑及耗材製造及銷售、廢棄物清除，2021年、2022年、2023年前三季稅前淨利分別為1.97億元、1.74億元及1.15億元，每股稅後盈餘5.44元、5.20元及3.38元。