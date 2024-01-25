Callaway領先全球首創導入Ai技術智慧球桿 全桿面都是甜蜜點

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Ai人工智慧浪潮席捲全球，已直接進入生活各個層面。國際許多學者專家認為Ai將在30年內超越人類智慧，在極度競爭的全球市場中成為企業生存並創造獲利的重要關鍵。

球桿命名為【魔範．極智】“PARADYM Ai SMOKE”，今(25日)在工研院、資策會密切合作的熱門新興室內高爾夫智慧場館N24台北方舟，盛大發表新這款革命性結構設計的Ai系列球具。

Callaway全新【魔範．極智】PARADYM Ai SMOKE系列球桿，英文SMOKE是Swing Modeling Optimized by Kinematic Expertise的縮寫，意即「以專業運動學優化揮桿模型」，蒐集了超過250,000次真人揮桿數據、彙整1,040,000次擊球資料分析在深入分析，在超級電腦中輸入超過80,000行客製化代碼，衍生超過50,000次虛擬建模分析測試後，找到最佳桿面結構提供支援，打造出的最新科技桿面Ai Smart Face，擊球瞬間其Micro Deflections自動校準科技有效優化非中心點擊球時的彈道和倒旋的超強桿面，而全新360°環形碳纖維桿體更減輕15%桿重，同時在桿體內加入兩根鈦合金骨架使其更加堅固。輕化桿體結構可節省重量來優化擊球彈道並增加容錯可能性，讓擊球點不只在桿面中心，而是幾乎覆蓋整個桿面的全甜蜜點超級球桿。

Callaway球桿研發部門總監Evan Gibbs表示，PARADYM Ai SMOKE系列的木桿在發球距離上將比上一代更遠，尤其是在非桿面中心甜蜜點擊球時影響差距更小。這主要依靠全桿面甜蜜點所帶來更穩定的倒旋，以及擊球高球速時附帶的高容錯表現。球員在使用時，將可體驗到更一致的起球表現以及帶來的落點更集中的特性。整個Ai SMOKE系列全面的性能可以滿足不同球員的個人需求，並更能適應不同的揮桿習慣。

Callaway全新【魔範．極智】PARADYM Ai SMOKE系列球桿已在國際許多大賽中獲得佳績，在2024年美巡賽開年的夏威夷哨兵高球賽(The Sentry)中，贊德(Xander Schauffele)使用PARADYM Ai SMOKE開出428碼的超遠距離排名第一，Team Callaway球員科克(Chris Kirk)更使用PARADYM Ai SMOKE系列球桿一舉奪下賽事冠軍，Callaway全新【魔範．極智】PARADYM Ai SMOKE系列球桿瞬間成為高爾夫球愛好者的熱議話題與競相採用的球桿。

受邀參加Callaway【魔範．極智】新品發表會的台灣職業高爾夫協會職業選手兼國家A級教練吳致誼表示，高爾夫球在世界上最難的體育運動排名第四名，高爾夫球除了要講究身體的協調性、爆發力、臨機反應，比賽中更需要強大的耐心與毅力，一點點細微的誤差就會成為勝敗的關鍵因素，木桿佔總成績25%，Ai球桿的出現可減少木桿擊球誤差值，較能穩定球員在於比賽的情緒起伏，進一步幫助選手在實際的揮擊中發揮最佳實力爭取佳績。

卡拉威品牌經理Jet表示，過去三年COVID-19疫情期間，人們無法出國，也減少社交，屬於個人化在戶外開闊環境進行的高爾夫反而成為熱門的運動選擇，不僅球場生意熱絡，高爾夫球周邊相關產品的銷售業績也大幅成長。另，根據高爾夫球規則制定的權威單位The R&A 2023最新調查，高爾夫運動人口近七年成長34%，為全球發展最快的運動，而台灣高爾夫運動人口也以每年15%速度成長。

2018年拿下Callaway Taiwan總代理權的艾盟仕公司表示，在台灣有從事高爾夫球運動的人口佔台灣總人口數近兩成，我們看好台灣高爾夫市場的發展潛力，導入運用最新Ai科技打造的高爾夫產品【魔範．極智】PARADYM Ai SMOKE系列球桿，相信能帶給高爾夫玩家及新進的年輕族群體驗更多高爾夫運動的樂趣。艾盟仕期待與台灣的高球界一同推動高爾夫運動的成長與發展。

全新上市的Callaway【魔範˙極智】PARADYM Ai SMOKE同時也在Callaway Taiwan官網(callaway.com.tw)公開銷售，球友可以點選球桿系列PARADYM Ai SMOKE (https://callaway.com.tw/collections/golfclubs-paradym-ai-smoke) 直接購買適合的球桿。

全新發球木桿系列包含：

⬥ PARADYM Ai SMOKE MAX定價: 31,800元；適合大部分球友。MAX款式擁有高容錯的桿頭造型，瞄準球視角方正，尾側可調配重系統可校正約19碼*寬度的左右彈道方向。

⬥ PARADYM Ai SMOKE MAX D定價: 31,800元；適合有修正右曲球需求的中等揮速球友使用。MAX D款式使用了超高MOI（慣性力矩）設計，較大桿面瞄球視角讓球友更具安心感。其整體配重為防右曲設置，可有效修正右曲球彈道。

⬥ PARADYM Ai SMOKE MAX FAST定價: 31,800元；適合較慢揮速球友選擇。MAX FAST款式使用了超輕量化設計。桿頭造型扁平寬大，擁有超高容錯性。低重心設計更易起球。

⬥ PARADYM Ai SMOKE TD定價: 31,800元；適合給希望擁有更多操控性的中低差點球友使用。TD(Triple Diamond三鑽)款式緊湊且方正的桿頭造型（450cc）具有超強的操控性。桿頭重心設計帶來直球偏小右曲的彈道。前後兩顆配重螺絲可讓球友將球桿調試為更低倒旋或更易打。

/鐵桿系列

PARADYM Ai SMOKE 5P定價: 68,800元

PARADYM Ai SMOKE HL 5P定價: 68,800元

PARADYM Ai SMOKE FAST 5P定價: 68,800元

/鐵木桿系列

PARADYM Ai SMOKE定價: 18,800元

PARADYM Ai SMOKE HL定價: 18,800元

PARADYM Ai SMOKE FAST定價: 18,800元