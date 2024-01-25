攻情人節商機 台北文華東方酒店情人節大餐與Spa開訂

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搶攻情人節商機，台北文華東方酒店推出情人節大餐、甜蜜糕點與芳療專案，為情人佳偶規劃一系列浪漫尊寵的奢華享受。「Bencotto」義大利餐廳情人節套餐有澳洲和牛紐約客、北海道生干貝薄片等精緻佳餚，「文華餅房」推出「心心相映」與「芋見甜蜜」限定蛋糕。酒店芳療中心推出情人節限定「珍寵情人」芳療療程，提供多樣寵愛另一半的頂級奢華提案。

台北文華東方「Bencotto」義大利餐廳於2月14日午、晚間，由義大利主廚艾曼紐．貝爾加莫 （Emanuele Bergamo）與副主廚瑞卡多．貝里諾（Riccardo Pellino）悉心推出最道地的義式五道式情人節套餐，主餐並提供澳洲和牛以及馬頭魚兩種選項，為佳偶打造浪漫夢幻的美味之旅。精彩菜餚包括：「北海道生干貝薄片、乾蔥、檸檬、魚子醬、番茄醬汁」、「軟殼蟹天婦羅、黑蒜、紫蘇沙拉」、「手工貝殼麵、竹蟶、油封番茄、羅勒青醬」、「澳洲和牛紐約客、馬鈴薯泥、迷迭香、菠菜」、「香煎馬頭魚、松子昆布高湯、荷蘭豆」與「草莓奶酪、甜菜根瓦片、百里香優格慕斯」。五道式情人節限定套餐每位3,980元＋10％，另可加價2,880元＋10％享用侍酒師精選5杯葡萄酒。

「文華餅房」於2月5日至2月29日間推出由酒店行政西點主廚趙崇曦精心設計的夢幻繽紛美點，包括「心心相映」與「芋見甜蜜」兩款限定蛋糕，造型吸睛的「心心相映」夢幻粉嫩的愛心造型以玫瑰海綿蛋糕為主體，搭配粉紅香檳奶霜、覆盆子醬、紅寶石巧克力脆餅以及沙布雷餅乾，入口可感受果香與香檳奶霜的酸甜滋味，5吋大蛋糕售價1,680元，同款精緻小蛋糕售價330元。

「芋見甜蜜」則以紫絲絨蛋糕搭配糖煮草莓果醬、芋頭奶霜、巧克力脆餅與香草沙布雷餅乾，演繹如戀愛般的甜蜜滋味與豐富層次，4吋售價880元。情人節限定心型松露巧克力，主廚將巧克力製成心型的盒子，內有3顆玫瑰松露巧克力與巧克力豆，獻給情人最濃情蜜意的滋味，售價880元。另有極具巧思，內含焦糖果仁、玫瑰草莓和玫瑰拿鐵三種口味9入的愛心造型巧克力，售價1,280元。情人節限定商品亦可搭配永生花束選購以享受優惠價格，首推「遇見真愛」組合，內含情人節限定心型巧克力9入、「芋見甜蜜」蛋糕乙入與永生花束乙束，售價2,999元。