大林慈濟醫院推標靶治療穩控異位性皮膚炎 「這些人」享健保給付

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異位性皮膚炎困擾許多人的日常生活，也影響孩子的學習成績，嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生說明異位性皮膚炎不僅是過敏，而是免疫細胞的發炎反應，目前用具標靶治療特性的生物製劑可以穩定控制病況，讓生活回歸正常。

創業有成的「小戴」從小確診異位性皮膚炎，嚴重時搔癢到破皮流血、睡不好，曾經1天吃8顆高劑量類固醇仍難有效控制，而長期吃類固醇引起白內障，經手術才找回視力，他到大林慈濟醫院求診，國內免疫風濕醫療領域先驅賴寧生診斷評估後，以生物製劑為他治療，症狀明顯改善。

賴寧生表示，異位性皮膚炎是一種頑固性濕疹，會慢性發炎、反覆發作，主因是免疫細胞的發炎反應，常見嚴重搔癢、皮膚乾燥、紅斑與丘疹，以及反覆搔抓導致皮膚變厚變硬的苔癬化現象。

賴寧生指出，異位性皮膚炎治療以類固醇與抗發炎藥物為原則，但許多人因擔心副作用抗拒使用類固醇，其實，低劑量類固醇能有效緩解發炎，若是長期且高劑量的用藥才需要謹慎評估。

賴寧生還說，異位性皮膚炎的治療已進展至精準治療，採用「生物製劑」與「口服小分子藥物」等標靶藥物，能精準鎖定引發乾癢、發炎的細胞激素，防止免疫發炎反應，緩解中重度異膚急性的發炎、減少復發，持續治療2、3年可穩定控制。

賴寧生表示，目前健保對12歲以上青少年與成年的中重度異膚，已給付多種標靶治療藥物，6至11歲自2月1日起有健保給付，5歲以下也有適用的生物製劑可選擇。