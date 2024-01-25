星展預期台灣2024年GDP增至3.5％ 看好數位經濟長期發展

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全球經濟預期在今年實現軟著陸，展望今年第一季台灣的經濟發展動向，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，台灣經濟顯著復甦，GDP成長反彈至3.5％，明顯高於去年1％的水準，出口和民間投資出現積極趨勢，政府消費與公共投資也有成長空間，長期看好的主題包括數位經濟、綠色經濟、銀髮經濟及東協投資等四項。

馬鐵英指出，今年台灣經濟走向預測軌跡顯示GDP數字將會「前高後低」，第一季至第二季年增率可達4％至5％，隨後第三季至第四季溫和成長2.5％，全年可望成長3.5％，在亞洲四小龍當中重返最佳排名；在民間消費成長則會有所回落，因去年消費成長受惠於疫情後觀光、旅遊及服務業的重啟，產生報復性消費，今年難以維持激增的趨勢，但在就業及收入狀況改善的支持下，消費基本面依然穩固。

盡管中美經濟放緩，受惠於庫存狀況改善與AI相關新產品的推出，今年全球半導體市場有望出現週期性復甦，成長率達10％～20％，顯著帶動台灣的出口和製造業投資成長，在經濟週期性復甦的推動下，還能改善信貸環境，企業融資需求提升；此外，政府消費與公共投資也具備成長空間，根據2000～2020年歷史經驗顯示，選舉後一年的財政政策傾向於小幅擴張，且目前在完善教育、醫療、養老體系，以及建造社會住宅以穩定房價等政策方面，主要政黨也具備共識。

然而，今年全球的經濟前景主要風險包括歐美經濟硬著陸、食品和石油價格上漲，以及地緣政治衝突升溫，若歐美經濟因緊縮性貨幣政策出現硬著陸，或中東危機升級而衝擊石油供給，將對台灣出口和通膨構成威脅，此外，中國進一步取消ECFA下的關稅減免，也可能會對台灣的部分產業，如石化與機械等造成有針對性的損害。

長期來看，由於需求強勁且供給面穩固，預計台灣的數位經濟在未來5～10年將繼續強勁成長，在半導體供應鏈、電子商務、電子支付與雲端服務等市場可望蓬勃發展，綠色經濟與銀髮經濟的需求也有巨大潛力，不過全面實現仍有待供給面的進一步改革；而台灣與東協之間的投資關係預計將在未來5～10年進一步增強，預計在2024至2030年，東協五國的GDP成長將保持在4％至5％左右，超越中國的經濟增速。