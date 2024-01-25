賦智行雲科技 協助國際大廠真節電與AI演算大放異彩

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使用多層演算法架構，自動找尋模型超參數，以獨特的前處理技術，分析出離散資料特徵，並與自製參數加入於模型結構中，以幫助工廠的電行為預測、降低用電成本、找到節電改善機會等策略解決方案。蒐集電表及廠務資料之自動化服務可根據AI預測的用電需求自動調整用電，邊緣運算結果亦上傳中華電信雲端資料庫，整合企業資源計劃(ERP)，實現環境、社會和治理(ESG)以及可持續發展目標(SDG)的願景。真正替您節能替您節電、節能、節費，其中節費主要來自於以契約容量與時間電價協助。節電電力醫生—林志鴻發現大部分客戶電線使用過久電線銅線變黑，需要清淤，賦智行雲就像偉大的醫生為替您打通電力血管避免阻塞而電阻升高發熱，林志鴻專業為您整體規劃系統與能源管理電表監測、冰水主機流量與控制、空調系統節電與申請節能補助，全方位解決客戶資訊孤島無法整合的問題，以及成本過高問題，賦智行雲採用最新AI技術評估與規劃，讓您的成本最低以及最好的預測電力需求與品質，提供最好的用電策略與設備效能維養建議。

智慧醫療結合QUEST3(META眼鏡)醫療手術導航、並以智慧工廠digital twins與上市公司合作遠端墨西哥與非洲設備維修AR，創辦人林志鴻本身具有數十項專利同時長期培養專業電力、自動控制與AI人工智慧專業素養，同時就讀於中央大學與台灣科技大學博士班，帶領國內外AI與晶片設計好手技術開發多個平台目前已有多個平台，並將人工智慧與晶片整合技術銷售於海外，榮獲國內外許多獎項，2023年國家綠色科技新創獎、國家精進獎、入選台灣CES國家隊2022年國家新創獎、千里馬獎、金牛獎等、AIGO比賽得獎等獎項。