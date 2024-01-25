管理生成式AI的能力 MSCI：企業的ESG評量指標

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創新科技大爆發，特別是2023年來全球企業大力發展的生成式人工智慧（AI）技術，顛覆了許多的傳統工作方法，投資決策服務提供商MSCI指出，創新AI技術不只用於改善現行情況，企業管理AI技術的能力更是重要的ESG評量指標！

MSCI ESG與氣候研究部大中華區主管郭思平指出，多數消費者可能還沒有意識到，生成式AI應用都在預設使用人們的對話、或者行為資料，以進行模型的訓練，例如AI換臉應用，在用戶不知不覺下收集使用者的面部特徵等生物識別資料，這些個人資料的「不規範使用」可能給企業的營運帶來巨大的合規風險和聲譽風險。

根據MSCI ESG研究部全球分析師團隊，針對30家從事AI基礎模型培訓、訓練的公司進行分析，只有20％的公司明確表示使用者的隱私資料不會用於業務以外的其他目的。此外，在53家利用從事AI技術應用開發的公司，如製藥公司、醫療公司、金融機構，半數以上的企業沒有配備最完備的隱私條款；只有23％的公司將隱私保護的原則整合到產品開發。

MSCI分析，參與AI基礎模型和應用開發的科技公司，需要採用更有效的防護措施，至於開發人工智慧應用程式的公司，則應檢視消費者隱私條款應用範圍，以確保使用安全。這顯示企業管理AI技術的能力，包括個人隱私與資料安全的保護措施，以及人力資本管理等，都是需要關注的層面。