竹市「龍好運來」春聯、紅包亮相 明起免費送開運小物

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新竹市政府25日於竹市稅務局舉辦「龍好運來」春聯發表活動，邀請13位書法老師現場揮毫贈春聯外，新竹市長高虹安也曝光竹市春聯、紅包龍年新視覺，並宣布自明早8點半起，市府將於三區公所、稅務局及市府服務中心贈送市民朋友開運小物，歡迎踴躍領取。

農曆年節即將到來，市府邀請書法大家林秋旭與設計師胡韻葳，以「龍好運來」為題製作春聯、紅包袋、小紅包等開運好物，新竹市長高虹安表示，今年春聯共印製18.3萬份，將從明早8點30分起，透過鄰里系統發送至各家戶，並在三區區公所、稅務局服務台與市府1樓服務中心等5處地點，免費發放，數量有限送完為止。

市府行政處長吳皇昇表示，「龍」在傳統上象徵著祥瑞和諧，今年春聯邀請林秋旭老師發想及書寫，以行書「龍好運來」的吉祥語，除象徵金龍的飛黃騰達，也以「龍」字的台語諧音「攏」，期望家家戶戶都能「厄運止步，全來好運」。

此外，龍年紅包袋及開運小紅包則由胡韻葳老師精心設計，以蜷曲而上的巨龍形象，展開喜氣的龍年意象，並運用兩種層次燙工的印刷方式，分別呈現龍身、肚、尾，再以刀模刻畫龍的型態，搭配鱗片、捲雲等增添整體視覺效果，藉此祝賀新竹市民「龍年如意、好運連年」。

高虹安也預告，2月7日起會有一系列走春祈福之旅，預計造訪舊城區、動物園及天公壇、城隍廟等17處知名景點與宮廟，準備了2萬個龍年限量開運小紅包致贈現場民眾。2月3日至14日市府也將在舊城區舉辦為期12天的「喜迎龍年新春嘉年華市集」，歡迎市民一同拜廟走春。