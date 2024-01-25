273天期國庫券利率升至1.159％ 銀行幾乎囊括所有額度

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中央銀行受財政部委託標售350億元273天期國庫券，結果決標貼現率1.159％，創2008年11月的1.888％以來新高，且較上一期2023年1月標售的1.09％，大幅上揚6.9個基本點（1基本點是0.01個百分點）。

銀行資金調度主管表示，反映央行去年第一季還有升息半碼，加上當前市場資金環境偏鬆，本期273天期國庫券利率因而上揚，且市場對今年央行降息期待不高，利率卡在不上不下的狀態，天期愈長大家反而不想搶。

根據央行公布273天期國庫券標售結果，共吸引784億元資金進場搶標，投標倍數由前次標售的1.73倍回升至2.24倍，決標貼現率也由前次1.09％升為1.159％；本期加權平均得標貼現率達為1.133％。

行業別來看，273天期國庫券仍是銀行業天下，最終結果350億元籌碼由銀行抱回98.57％、搶下345億元籌碼，票券業拿下1.43％、共5億元，證券、保險業均空手而歸，顯示銀行業資金去化壓力仍大，進場搶標仍以銀行為主。

銀行主管指出，國庫券與央行定存單不一樣，國庫券投標熱度主要反映當前市場資金多寡，外資先前在大選完大賣台股，但這幾天又回頭買股，一來一往抵銷掉，加上市場為了過年，流動性都已經準備好，市場資金是不緊不鬆，最終決標貼現率1.159％，落在原本預期的1.14％～1.17％之間。

銀行主管也說，整體來看市場還是高利率環境，天期愈長愈沒人要標，導致本次273天期國庫券標售熱度較年初91天期國庫券熱度低，近幾期幾乎全數被銀行業包下，票券業也僅1％上下，而向來偏好長天期債券的保險業通常都是興趣缺缺。

銀行主管表示，市場普遍共識認為，台灣央行雖不會升息，但今年內應也不會降息，在利率仍是偏高情況下，大家搶標意願也不大，預計等到央行降息後，長天期國庫券熱度才會拉高。