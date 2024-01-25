快評》無視訴求不合理 機師工會只剩「加深恐懼」這招？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長榮航空勞資談判難有進展，機師工會在本周爭取到飯店早餐，飽受內部談判不力的壓力下，今日再「加料」決議，將原本罷工期程從春節連假，擴大至清明連假，希望產生嚇阻效果，這顯然是黔驢技窮，「春節威脅不到你，我再拿春假威脅你」的偏激思維，更凸顯其罷工提出之訴求不合理，難以獲得外界支持，只能愈來愈走向極端。

機師工會訴求是調整飛行員結構薪資20％、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員。調薪每個勞工都想，愈多愈好，但如果你看了機師工會的調薪理由，恐怕也很難挺下去。

機師工會的理由是，消費者物價指數（CPI）從2011年至今漲幅13％，在長榮航凍漲的情況下，飛行員實質薪資足足減薪10％-12％幅度。機師工會認為薪水應該與CPI連動，沒連動就是減薪，這當然是理想，但哪個勞工能這樣算？對照立院去年底通過「基本工資法」就排除基本工資與CPI連動，顯然是活在自己的世界。

即便長榮已釋出善意，機師工會仍以「％數」混淆視聽，型塑自己受委屈的樣貌，但這太假。因但若把％數換算實際數字，以機師的高薪，4％加薪少說上萬元，要說這樣的加薪太寒酸，恐怕9成民眾難以苟同。再者，長榮機長底薪約7萬5，6個月年終就是45萬元，要說這筆錢無法「被錢砸醒」，恐也讓人想翻白眼。

最離譜的是聘僱外籍機師議題。對搭機民眾來說，對於飛行員的要求是能安全起飛降落，不要搭得不舒服，國籍為何絕非重點，也不該被討論，畢竟不是比廣播的親切度。在安全、舒適的前提下，任何航空公司都一樣，機師遴選不該因本國籍而降低標準、也不該因為他是外國籍而提高標準。

更何況，機師工會沒辦法拿出本國機師一定飛得比外籍機師好的數據，既然沒有相關數據佐證，又豈能將外籍機師預設為不適任的黑五類？

機師們自詡飛行員是全球爭搶的工作，當然不是非待長榮航空不可，去國泰航空、新加坡航空、阿聯酋航空都會有人要，優秀的台籍機師，難道會希望這些國外頂尖航空公司也有「排外條款」，導致壓縮台籍機師空間嗎？想當然耳，一定是希望能用同樣標準徵才，既然如此，又何苦用「雙標」對待他國機師。

在國籍上站不住腳，機師工會就指外國機師並非駕駛同一機型，會有危及飛安疑慮，這是無的放矢。不要說人都有菜的時候，更換機型的轉訓，在航空業如同家常便飯，長榮未來也會有空巴機型、華航更早就是兩種都有，任何一位資深機師都有更換機型的歷史，重點是在於能否取得合法駕駛認證。

機師工會的算盤其實不難理解，因為外籍機師不會參加工會，若要罷工時，很難控制這些被視為「奴性」、「公司派」的外籍機師，希望愈少愈好。但為了機師工會能強大與公司叫板實力，就能黑的說成白的，甚至誇大飛安疑慮，這些已逐漸削弱罷工的正當性。

機師工會先前曾說「罷工不是目的」，這句話如今聽來格外諷刺，如果能因談判不如意，就任性地把罷工時程從春節拉長到清明連假，代表已把旅客視為人質，到了不擇手段地步。有這樣的心態，就算長榮讓步，也不排除會在暑假故技重施，機師工會不去反思訴求有無問題，就只剩加深恐懼這招，當心玩火自焚，終至全盤皆輸。