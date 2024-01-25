彰化銀行發行無擔保主順位金融債券10億元

彰化銀行公告，發行113年度第1期無擔保主順位金融債券新臺幣10億元整。
債券名稱為彰化商業銀行股份有限公司113年度第1期無擔保主順位金融債券。發行總額為新臺幣10億元整，每張面額為新臺幣1,000萬元整，發行價格依債券面額十足發行。發行期間5年，自2024年2月5日發行，2029年2月5日到期。發行利率為固定利率，按年息1.50％計算。
彰銀指出，募得價款之用途及運用計畫為協助企業將資金投入增進社會效益之投資計畫。
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彰化銀行公告，發行113年度第1期無擔保主順位金融債券新臺幣10億元整。
債券名稱為彰化商業銀行股份有限公司113年度第1期無擔保主順位金融債券。發行總額為新臺幣10億元整，每張面額為新臺幣1,000萬元整，發行價格依債券面額十足發行。發行期間5年，自2024年2月5日發行，2029年2月5日到期。發行利率為固定利率，按年息1.50％計算。
彰銀指出，募得價款之用途及運用計畫為協助企業將資金投入增進社會效益之投資計畫。
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