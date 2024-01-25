迎戰氣候變遷 央行祭5大政策、擬推金融業壓力測試

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中央銀行總裁楊金龍25日於「台灣企業永續研訓中心」理事會議暨CEO講堂發表專題演講，針對全球化與永續發展提出央行觀點。楊金龍表示，央行將推動五大政策措施，也將進行金融業氣候變遷風險總體壓力測試研究，也會加強與金管會在氣候變遷議題的監理合作，以強化金融體系因應氣候風險的能力。

楊金龍表示，氣候變遷已衝擊經濟及金融部門，對央行促進金融穩定、健全銀行業務的職責形成挑戰，央行透過貨幣政策實現法定目標，但氣候變遷風險恐衝擊總體經濟穩定及貨幣政策有效性，氣候變遷在短期內可能增加通膨壓力。

楊金龍指出，包括減碳政策可能增加廠商生產成本，帶動終端物價上揚，以 及潔淨能源科技應用可能增加關鍵金屬需求，帶來綠色通膨壓力，對央行維護物價穩定造成挑戰。

他進一步說，氣候變遷風險也可能影響金融機構及企業與家庭部門的財務狀況，降低金融體系對經濟部門挹注 資金的能力與意願，從而衝擊貨幣政策的傳遞管道，影響貨幣政策有效性。

楊金龍表示，央行雖然不是氣候政策的主要推動者，但面對氣候變遷對經濟金融帶來的嚴峻挑戰，央行責無旁貸，積極參與氣候行動方案 ，於2022年底發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」，訂定兩大政策目標及三大核心策略，且規劃推動貨幣政策、貨幣政策操作工具、總體審慎、外匯存底管理、國際交流等5大類政策。

短期來看，楊金龍說明，會將氣候因素納入央行總體模型，研議運用貨幣政策操作工具協助促進永續金融發展，並研究氣候風險評估方法及總體審慎規範，同時持續投資綠色債券，並就氣候議題積極進行國際交流。

中期而言，則會發展產業別氣候相關總體模型，研議進行氣候風險總體壓力測試，如委託專家學者進行金融業氣候變遷風險總體壓力測試的研究，以及研議進行氣候變遷風險總體壓力測試、評估可採行的總體審慎工具選項。

同時，央行將逐步運用貨幣政策操作工具，如以銀行永續金融績效，做為銀行購買央行可轉讓定期存單（NCD）金額的參考指標，並在符合外匯存底管理原則下，增加綠色債券投資，以協助促進永續金融發展。