嘉義縣影視拍片取景夯 翁章梁1動作暖心

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金馬導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬攜手合作的新電影《大濛》來嘉義縣大量取景，拍攝期間縣長翁章梁帶了在地美食及「老楊方塊酥金馬禮盒」到萬國戲院探班，讓片場滿滿感動，縣府表示，影視業者可以在「嘉義縣場景簿」網路平台快速找到想要的取景地。

《大濛》故事背景設定為1950年代，以溫暖的視角呈現過去時光，在嘉義、台南拍片約2個月，將許多擁有豐富文化歷史的場景融入電影，帶領觀眾深入了解那個時代的點滴。

翁章梁表示，電影電視可以快速有效行銷地景及人文故事，帶來觀光及經濟效益，縣府開設「嘉義縣場景簿」平台，系統性介紹18鄉鎮市特色景點，方便想來嘉義縣拍攝取景的影視工作者找到屬意的場景，就是要讓影視藝文業界感受到「最嘉場景、完美合拍」。

嘉縣府新聞行銷處指出，電視劇《用九柑仔店》到六腳鄉取景、《消失的情人節》帶動東石海線觀光熱度與鮮蚵美食，並受到金馬獎肯定，還有最近熱播的電視劇《阿叔》也帶起當地小吃美食觀光。

這次《大濛》所拍攝的大林萬國戲院，更是當地鄉親們努力推動再造以及縣府挹注資源，華麗變身為《阿不拉的三個女人》、《返校》、《你在我心上》和日本電影《完全飼育》的取景夯地，每次劇組進駐大林，就與在地鄉親共同寫下一段美好的故事，也讓地方熱鬧起來。

縣府新聞行銷處長楊皓茹表示，嘉義縣歡迎影視工作者來取景拍攝，縣府提供行政協助與受理獎補助申請，期待與影視業者建立長期合作關係，讓更多人看到、發現嘉義的美，進而來嘉體驗。