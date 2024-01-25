勞動部牽線 「愛國」捐贈交通車 提升原鄉照護量能

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

勞動部政務次長許傳盛視察勞動部桃竹苗分署「多元就業開發方案」執行單位—社團法人苗栗縣原住民婦幼關懷文化協會，發現協會因缺乏公務車面臨服務困境，他積極引薦愛國關係企業贊助全新八人座車輛，藉此提升原民協會在原鄉部落的服務量能;此舉不僅是物質上的捐贈，更象徵政府與民間企業通力合作，幫助原民團體發展，實踐企業社會責任的最佳寫照。

苗栗縣原民協會成立於民國99年，100年在泰安鄉設立服務中心，致力於處理家庭暴力事件追蹤處遇服務，提供免費法律諮詢，並自108年擴展至山線區域，包含泰安等6鄉鎮，設立臨時庇護站，至112年已服務300人;自109年起，協會積極建構泰安鄉區域資源整合平台，以一站式服務輔導在地居民參與家庭支持、部落長者居家照護及專業技術教育訓練，成功推動創新的職業訓練與就業媒合模式，至今已培訓113人取得照顧服務員第一階段訓練;並透過申請桃竹苗分署「多元就業開發方案」的補助，成功培育了3位部落媽媽成為農產品加工及餐廚服務人員、7位在地導覽員，並吸引5位青年返鄉參與，實現服務項目與需求端的有效銜接，持續推動創新的人群服務模式。

許傳盛政務次長日前視察原民協會後，除肯定協會透過方案協助弱勢失業重返職場及提供在地照顧服務的雙重效益外，卻也發現協會服務的個案，多分布在偏遠且交通不便的區域，再加上服務範圍跨足苗栗的六個鄉鎮幅員遼闊，且執行保護性業務時，常面臨無車可用，僅能靠社工自用車輛執行公務的困境。為能讓協會順利推展原鄉關懷照顧服務，許傳盛積極尋求並引薦民間資源協助，愛國關係企業董事長黃來進在得知後，立即贊助一部全新的八人座車輛;今日在許傳盛次長的見證下，由黃來進董事長親自將新車鑰匙交給原民協會楊文傑理事長。

董事長黃來進表示，對原民協會為在地居民所提供的服務和貢獻表示肯定;他希望透過捐贈車輛，能夠履行企業社會責任，發揮「取之社會、用之社會」的理念，支持原鄉地區的發展。

桃竹苗分署表示，「多元就業開發方案」扶植在地民間團體，近三年總計補助285個民間團體、創造1,114人就業，這項計畫除了原有協助弱勢失業者的生活扶助功能之外，近年來兼具推動公益福利、社會創新及地方創生等功能，持續為中高齢、原住民、二度就業婦女及身心障礙者等族群培養再就業能力，進一步活化社區產業促進地方發展，同時也促成更多青年返郷的契機。如欲進一步瞭解計畫內容，可上桃竹苗分署官網查詢https://thmr.wda.gov.tw/ 或電洽03-48553685轉分機1209。