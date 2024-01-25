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選後空飄氣球持續 陸國防部再批民進黨炒作無意義

  • 旺報即時 吳泓勳
大選之後大陸空飄氣球持續飄向台灣，大陸國防部發言人吳謙25日再批民進黨炒作無意義。（吳泓勳攝）
大選之後大陸空飄氣球持續飄向台灣，大陸國防部發言人吳謙25日再批民進黨炒作無意義。（吳泓勳攝）

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大陸國防部25日召開例行記者會，問到台灣國防部近日持續通報來自大陸的空飄氣球接近或飛越台灣上空，甚至出現24小時內發現6枚紀錄。大陸國防部之前曾批評是民進黨炒作大陸介選，大陸國防部發言人吳謙最新回應，有關空飄氣球的事情，建議請向主管部門瞭解，但強調民進黨的炒作是毫無意義也註定失敗。

在台灣問題上，吳謙更喊出「三個永遠」，強調政策一貫明確，概括起來就是台灣永遠不是一個國家，台獨永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞。

而在大選之後由民進黨賴清德勝選，讓台海情勢仍傳出緊張風聲，像是華府智庫CSIS訪問87位美台頂尖專家，認為未來5年 中共隔離或封鎖台灣的可能性大於入侵，又或大陸可能在台灣周邊舉行大規模軍事等傳言。

吳謙表示，台灣選舉是中國的地方事務，這次兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意，不管島內局勢怎樣變化，都不可能改變世界上只有一個中國，台灣是中國一部分的基本事實，不可能改變國際社會，堅持一個中國原則的普遍共識，不可能改變中國終將實現統一的歷史大勢。

他更強調，中國主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變，祖國統一、台灣當歸，解放軍以行動說話，作為捍衛領土完整的鋼鐵長城。

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