台北市公寓大廈管理協會宣布成立

台北市公寓大廈管理協會(1/24)在台北市天成大飯店隆重舉行成立大會，並選舉第一屆常務理監事及郭紀子先生擔任理事長，約一百多位社區代表出席。郭紀子先生同時也是台灣物業管理學會現任理事長，擔任台北市輔導公寓大廈成立管理組織及優良公寓大廈評選計畫主持人多年，常年在社區第一線奔走，是網路聲量最高的社區問題專家。他表示，曾輔導社區召開區分所有權人會議上千場次，切身感受推動老舊公寓大廈設立管理組織過程之備極艱辛，也深切了解公寓大廈管理委員運作之苦，於是，就起心動念，籌組台北市公寓大廈管理協會，一手推動公寓大廈成立管理組織，一手把分散、獨立、封閉的各個公寓大廈管理委員會組織起來。他說：「將公寓大廈管理組織再組織，城市治理中的社區自治體系才能完善」。

郭紀子表示，台北市，號稱台灣的首善之都，卻被國際旅遊指南評為「全球最醜城市之一」，外牆斑駁，樓頂加蓋，陽台外推，鐵窗鐵皮屋，亂七八糟的廣告招牌，建築物內部漏水長壁癌、消防設施停擺、公安設施不足等等，各種怪象橫生，疏於修繕、管理、維護，而要推動都市更新、重建又困難重重，住戶意見分歧，經濟發達的台灣，城市卻發展至此，令人感慨。要解決這些城市治理的嚴重問題，公寓大廈管理組織的運作是非常重要的基礎工作。

郭紀子說，台北市超過九成的市民居住在公寓大廈裡，公寓大廈的修繕、管理、維護、整建、更新問題，無不仰賴住戶的自治管理組織來處理，遺憾的是至今仍有大多數的老舊公寓大廈未成立管理組織，基層一盤散沙，各掃門前雪，而已成立的公寓大廈管理組織運作問題也很多，專業不足、封閉、自我獨立、經常改選、不穩定、擔任管理委員意願低落、有責無酬、虛應其職等等現象，形成公寓大廈自治管理的瓶頸，甚至越來越多管理委員因社區事務長期處於「高壓狀態」，對其健康產生嚴重的不良影響。台北市公寓大廈管理協會的定位，就是公寓大廈管理委員會聯合會，希望能夠加強公寓大廈管理組織、專業工作者、政府、民意機關之間的聯結互動，協助公寓大廈管理組織運作，協調公寓大廈管理組織間之關係，增進共同利益，促進落實公寓大廈之管理維護工作，提昇居住品質。

各自分散的管理委員會，勢單力薄，困難重重，若有了共同的組織，可能就不一樣了，協會是一個平台，幫助大家聚在一起，完成共同的目標，如果將台北市上萬個社區管理委員會團結起來，達成台北市完善的公寓大廈自治組織體系，組織就是強大的力量，全體市民都在公寓大廈的網絡中，可以做的事情會很多，可以推動民間的社區治理、城市改良運動，對於城市治理、都市更新、建築物維護、社區營運都可以發揮重要作用，協會的成立是社區自治、社區營造、城市治理的新探索，毫無疑問將會成為推動社會進步的關鍵角色。