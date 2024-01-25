6年處置79兆不良資產 陸金融監管總局：個別中小銀行風險較高

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針對大陸中小金融機構風險問題，大陸國家金融監督管理總局副局長肖遠企25日表明，當前大陸中小銀行經營穩健，經營和監管指標均處於合理健康水準，但他也坦言，個別的中小銀行，這些風險還是比較高。

澎湃新聞報導，肖遠企25日在記者會上指出，到目前為止，大陸共有中小銀行3912家，主要是城市商業銀行、農村信用社和村鎮銀行等幾類中小銀行機構。總資產110兆元（人民幣，下同），在銀行業總資產裡面占比28％，這3912家中小銀行涉農貸款、小微企業貸款餘額分別是21兆元、29兆元，占整個銀行業涉農貸款、小微企業貸款的比例是38％和44％。

肖遠企表示，從全大陸範圍看，當前中小銀行經營穩健，資本實力也顯著增強，中小銀行的資本充足率、撥備覆蓋率、資產品質整體上都處於比較好的水準，經營和監管指標均處於合理健康水準。

不過，肖遠企也直言，「也有少部分中小銀行在前期積累了一些矛盾和一些風險。對於個別的中小銀行，這些風險還是比較高。」但對於個別的風險較高的中小銀行，目前數量、資產總額以及不良資產總額，無論占整個銀行業的比例還是占中小銀行這個體系的比例都是非常低的。

肖遠企強調，對於這些風險較高的中小銀行，金融監管總局一方面實施高強度監管，逐步使它的風險收斂。同時與地方黨委政府和其他部門一起一行一策，謀劃實施改革化險方案和路徑，以及相應的舉措。整體上是多措並舉，穩妥有序化解和處置存量風險，嚴控增量風險。其中有相當部分的這類銀行風險已經大幅收斂，而且實現了可持續經營，這種改革化險的成效正在顯現。

此外，大陸國家金融監督管理總局新聞發言人、統計與風險監測司負責人劉志清指出，在監管部門大力推動下，大陸銀行機構連續多年加大不良資產的處置清收力度。2017年以來，累計處置銀行不良資產達到了18兆元（約台幣79兆元）。從資金投向看，絕大部分系統信貸資金用於實體經濟，積極滿足企業居民市場主體的融資需求，有力支援經濟恢復好轉，提振有效需求。

劉志清說，下一步，金融監管總局將繼續引導支持銀行機構加大信貸投放優化信貸結構，重點是做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融五篇大文章，著力疏通資金，進入實體經濟的管道，提高資金使用效率，以金融活水潤澤實體經濟。