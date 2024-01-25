迎接「台南400」觀光潮 飯店業推穿漢服與身分證對數優惠

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台南市今年舉辦台灣燈會與慶祝「台南400」，安平燈區2月3日提前點燈，多家大型飯店預期帶入可觀遊客潮，紛紛配合發起優惠活動，北區成功路1家大型飯店推出身分證對數字優惠，還可免費租借漢服，體驗重回台南市400年前時光。 今年台灣燈會預計吸引上千萬人潮，台南市政府為擴大燈會觀光效應，布展全長2.1公里的安平燈區2月初率先點燈開展，比高鐵燈區提早1個多月。

台南市今年有「台南400」活動，各家大型飯店期待今年的觀光熱潮，自去年起陸續推出各項搭配「台南400」優惠活動，吸引遊客。有的飯店推出「復刻年菜」，有的飯店與大學合作，在飯店內展示「熱蘭遮堡壘與市鎮」文史特展。

台南市北區的禧榕軒大飯店曾連續2年獲網路評選「最美都會飯店」，業者在2月10日至12日春節3天期間，推出身份證字號有「4」或「400」相連3碼，可享不到3000元的住宿優惠，吸引春節遊客入住。並與正統鹿耳門聖母廟合作，遊客在飯店內可免費租借漢服，體驗台南400年前時光。

業者推出台灣燈會搭配活動，燈會期間入住該飯店的遊客，可獲贈精選禮盒與龍年精選小燈籠。

台南市政府表示，過年前後以台灣燈會做為慶祝「台南400」開始，台南市經發局推出「台南400」精選伴手禮、農業局推出「台南400」精選農特產品，台南市觀旅局在第4季將舉辦大型美食博覽會。