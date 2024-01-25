春節連假追雪、求財不塞車 南投疏導措施搶先看

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南投縣日月潭、紫南宮等景點是春節期間熱門景點，南投縣警察局25日公布「交通疏導措施」，強調主要省道及重要路口已規劃97處交通疏導崗，也提醒春節期間到南投出遊旅客，務必事先查看最新路況，才能免塞車開心出遊。

南投縣警察局指出，113年春節連續假期自113年2月8日起至113年2月14日止為期7天，該局交通隊將不定時上線通報最新路況，包括縣內可能出現人車潮的主要風景遊憩區，如合歡山武嶺、清境天空觀景步道、青青草原、魚池日月潭、溪頭杉林溪、2024南投燈會以及信義烏松崙等，將置重點警力於易塞車路段，加強交通疏導工作。

縣警局交通隊也提供每年春節期間易塞車路段，包括國道6號愛蘭交流道、國道3號名間及竹山交流道、臺14甲7.5K至武嶺、南投市臺14乙線與祖祠路、臺3線名間至竹山路段、縣道151線保甲路往溪頭風景區、竹山紫南宮周邊道路、臺16線頂崁三岔路口、信義鄉臺21線草坪頭路段、日月潭臺21線水社路段、九龍路口、向山遊客中心至伊達邵碼頭等處，提醒用路人出發前隨時掌握路況，避開尖峰時段出門，並配合警方疏導改走替代道路。

另針對近日寒流頻頻來襲，追雪賞景民眾絡繹不絕，縣警局交通隊也提醒，縣內高海拔山區道路如台14甲線武嶺、合歡山、台21線信義塔塔加等路段，冬季低溫易有結冰情形，容易導致車輛打滑，遊客出遊應注意駕駛，配合警方指示，在結冰易打滑路段加強輪胎綁鐵鍊等安全措施，並加強保暖，才能在春節期間行車順暢，快樂出門，平安回家。