AI成投資主流 10檔IP股向上衝

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進入AI時代，投資主流轉向軟體，因此帶動IP（矽智財）概念股走升，在高毛利率、高EPS等條件推升下，10檔千元俱樂部中，有4檔是IP概念股。最具指標性意義的是股王世芯-KY，今年以來漲幅達到13.5％。

10檔IP族群

今年被視為是AI元年，全球科技投資趨勢從硬體製造轉向軟體開發，最明顯的例子就是微軟在今年初打敗蘋果，重回美股市值王的寶座，或者是NVIDIA、美超微等IC設計公司股價繼續創新高。

IC設計公司開發新的晶片，可以向IP公司購買成熟的IP模組，放入自家晶片的部分區塊，就能執行特定功能。而IP公司營收來源為權利金和授權金，沒有工廠等生產設備，毛利可以衝高，帶動股價上揚，這也是千元俱樂部中IP公司多的原因。

世芯-KY股價在今年初衝上3,830元，可望進一步挑戰4,000元關卡。M31是高速傳輸介面IP供應商，並積極完成12奈米矽驗證，帶動股價繼續挑戰新高。

統一投顧董事長黎方國指出，AI是投資的大趨勢，IP公司更是主流中的主流。美股AI軟體可以投資的標的很多，例如Google、Amazon、NVIDIA等，這些台灣投資人比較難參與，因此IP公司成為投資AI商機的關鍵。

黎方國表示，IP公司的特點就是沒有工廠，幾乎沒有生產成本，而且是高毛利、高成長性、輕資本，又因為毛利特別高，帶來高本益比，這就是成為高價股的條件，讓IP公司的股價特別強。

他建議，投資IP公司要特別注意指標股世芯-KY，只要世芯-KY維持強勢，股價持續創新高，投資IP族群就不用擔心。但如果世芯-KY跌破五日線就要小心，跌破十日線就要停損。台股有比價效應，就像是帝寶房價上漲，會帶動周邊房價上漲一樣，世芯-KY若成持續向上衝，整體IP族群就會上漲，但如果世芯-KY下跌，就要擔心IP族群的走勢。