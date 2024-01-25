現身「奇幻大津」點燈尋根　温昇豪：這是父母親曾經約會的地方

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由屏縣府舉辦的首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，自試營運以來一直有最美光影瀑布之稱，還引起各地山友關注，經多時等待後，終於25日由縣長周春米正式點燈啟動，奇幻場景再度驚豔眾人，連藝人温昇豪也嘆為觀止，他自嘲特地前來飲水思源，因為大津瀑布是父母親曾經約會的地方，若沒有來大津也許就沒有他。

「奇幻大津正式登場！」周春米指出，大津瀑布是屏北高樹地區知名遊憩景點，也是最美185沿山公路起點，縣府為此打造全新屏北文化觀光，結合山林瀑布，以4大主題展區、14組光影裝置呈現不同絢麗光景，讓民眾走一趟奇幻大津，就能感受結合文化、美景和生態的探索活動。

周春米進一步表示，「奇幻大津」光影沉浸體驗，堪稱未演先轟動，暖身試營運期間吸引在地鄉民熱烈參與，更引起來自各地山友關注，詢問度超乎預期，因此從26日起至2月25日，除了ibon及官網線上購票外，每天限量200張現場購票，歡迎民眾龍年踏春沿著185遊玩，可以從早玩到晚。

而藝人温昇豪也驚喜現身點燈現場，還與周春米一起踏上健行步道、遠眺高樹家鄉點點燈火，溫昇豪自嘲道，大津瀑布是父母親曾經約會的地方，如果沒有來這裡，也許就沒有他的出現，所以他很感恩這個地方，今天特地前來飲水思源，今年過年時也會再帶妻小來玩。

温昇豪侃侃而談道，他雖然沒有在高樹鄉長大，但他身分證上的籍貫寫著高樹鄉，所以他從10多年前開始尋根，不斷走訪屏東縣，希望找回血液中擁有的文化根本，他很開心屏東縣近年來在縣長的帶領下，從農業縣市轉型成休憩的城市，吸引愈來愈多人來觀光、也促進就業機會，期待愈來愈多年輕人在北上求學後能返鄉打拚。

温昇豪續道，這些年父母搬回屏東老家居住，過著和自然相處的減法生活，因此希望趁此機會和大家介紹屏東的生態美景，感受不同於大城市絢彩豔麗的燈會。

文化處表示，為期1個月的「奇幻大津」，每天晚上5點至10點開放，為提升參觀品質及步道上不致擁擠影響安全，不論平假日全數都須購票以利控管人流進出，票價100元並贈送奇幻龍角、夜光貼紙及1顆高樹蜜棗，活動期間185縣道旁開闢活動專用臨時免費停車場供遊客停車。