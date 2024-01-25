蘋果股價漲加自家業績看俏 波克夏股價再創高

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受惠於最大持股蘋果股價漲不停，第四季財報看俏，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威投資公司，24日股價攻頂再攀歷史高峰。

24日波克夏Class A股收漲1.21％，報570,977美元，波克夏Class B股終場漲1.2％，以376.59美元作收，雙雙刷新去年9月締造的歷史收盤高點。

波克夏Class B股今年迄今大漲逾5％，漲幅是標普500指數的2倍，一吐去年漲幅落後標指（全年漲26.3％）10個百分點的怨氣。

波克夏掌門人巴菲特在該公司持股15％，總值1,230億美元，波克夏市值約8,220億美元。

波克夏股價再創新高歸功幾項因素，包括最大股票部位蘋果股價再掀漲勢、旗下保險事業股價亮眼、第四季財報可望大豐收。

蘋果股價去年第四季漲12％，進入2024年持續攀高，24日雖收跌0.35％報194.5美元，仍在12月的近200美元高點附近。波克夏持有9.15億股蘋果股票，占股票投資組合一半，總值1,780億美元。

波克夏麾下有汽車保險商Geico、通用再保（General Re）等保險事業，利息及投資收入加持下，今年保險股平均有1成漲幅。

波克夏上周料斥資130億美元，買下卡車休息站營運商Pilot的最後20％股權。該家未上市公司的營收，輾壓耐吉、網飛、可口可樂等大企業。

2022年《富比世》雜誌以年營收論，將Pilot被列為全球第五大未上市企業，排在嘉吉（Cargill）、科氏工業（Koch Industries）、美國大眾超市（Publix）與瑪氏食品（Mars）之後。

2022年Pilot年營收估計有700億美元，輕鬆打入標普500前100大企業，不僅超越波音（670億美元）、IBM（610億美元），也打趴耐吉 （470億美元）、可口可樂（430億美元）、星巴克（320億美元）、網飛（320億美元）及麥當勞（230億美元）。