遠時AI電商助攻小農開店

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國旅需人潮、小農學電商步驟多又難，遠傳電信旗下致力電商AI發展應用的「遠時數位」，推出AI輔助商品上架與開店的手機App─「i開店」，日前聯手在地慈濟大學與慈濟科技大學，前進花蓮第一線舉辦新電商經濟說明會，協助花蓮市農會40家小農、伴手禮、旅遊業者第一次開店就上手，只要會拍照、會上傳，就能立時開店上線賣東西，聯手營造「花蓮在地AI電商主題平台」，預計2月初正式上線，為農曆新年衝買氣。

當地農民表示，疫後解封後國旅與境外旅客尚未回春，如去年中秋假期花蓮住房率衰退２成，靠人潮吃飯的農產品、伴手禮、旅遊業者難以招架，加上平日專注農耕、生產等本務工作，也鮮有廠商願意前進花東地區輔導，僅能望電商興嘆，且許多小農都是中高齡人士，開店操作與後續維護更是一大困難，只好維持到街市擺攤。AI電商的出現，只須用手機App──「i開店」拍照上傳就能做電商，擁有把貨給全台灣的機會，後續也有打包、出貨、帳務的手把手電商基本功輔導，確實是地方鄉親的一大福音。

遠時數位總經理謝振豊表示，幫助花蓮小農與各業者突破過去只能靠國旅人潮的限制，直接把好東西送到消費者手上，不僅能節省通路層層的利潤拆分，也能減少輾轉運輸的碳里程與碳排放，更為業者們接軌數位趨勢，網路取代馬路，為地方創生添上永續與社會共融力量。目前也與多個大學及地方縣市接洽中，一起為農漁民的產品銷售數位化，甚至進一步數位轉型，開創新服務、新商模。

謝振豊進一步強調，AI開店的起心動念，就是訴求「只要會用手機拍照，就可以在網路開銷售網站」，讓擁有商品或是有銷售能力的人，隨手且容易地上網賣東西，如農民就可以直接從產地把產品呈現給消費者、從綠色農地直送民眾餐桌，減少通路運輸碳排，後續也有AI協助曝光，為產品找到潛在買家，不僅縮短搜尋的次數、減少運算碳排放，也讓小農們保有獲利與直接銷售管道。

電商老將謝振豊認為，傳統電商將進入新電商時代，遠時數位科技獨家研發的GAEE（Generative AI Engine for EC，生成式AI引擎）將促成「AIEC人工智慧電商」成形，服務更廣大使用者，為台灣線上銷售／購物注入新活水，可望告別「靠補貼、拚免運、低獲利」的現行景況。

慈濟科技大學USR計畫主持人郭又銘則回應，第一波中，攜手花蓮市農會召集了「酪梨、木鱉果、高麗菜、雞蛋、稻米、蜂蜜」共40多家、逾60位小農、伴手禮、旅遊民宿代表到場，進一步預估，花蓮市還有300多家業者具有電商化意願。此外，包含花蓮火車站前站大街的「花蓮縣餅、德利豆乾專賣店、梅珍香朱利安咖啡、洄瀾薯道、胡老爹菓子工房、池上樂蜂」等9成業者及女王萬歲民宿、白金漢宮民宿，都將加入該計畫平台中。遠時數位與慈科大攜手成為小農的最佳幫助者，也將為地方永續創生帶來新契機。

遠時AI開店助農的善舉，亦口耳相傳到花蓮其他區域農民前來參加，吸引富里、玉里、瑞穗等農會洽詢，遠時數位也將於一月底以前至當地農會巡迴，第一線與鄉親商家們體驗AI開店（手機App─「i開店」）運用，並有專業電商後勤管理師，手把手教學「打包、出貨、帳務、營運」等電商基礎作業。