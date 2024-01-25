金管會推永續金融證照 最快5月首批拿照！

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金融證照又多一張！金管會綜規處副處長林羲聖25日宣布由證基會結合台灣金融研訓院，及保發中心規劃辦理「永續金融證照」，今年第一季啟動，永續金融證照架構分為「基礎能力」與「進階能力」兩階段取得，今年4月10日啟動第一次考試，最快5月會就會有第一批拿到初階證照者，而進階證照最快第三季可取得。

金管會於2022年9月發布「綠色金融行動方案3.0」，將「培力」列入五大推動面向之一，林羲聖指出，永續金融證照架構分為「基礎能力」與「進階能力」兩階段取得，取得證照者，有利工作求職及專業度提升且證照無期限。

「基礎能力證照」有二種取得方式，一是參加「永續金融證照－基礎能力」課程經評量合格、二是直接報考「永續發展基礎能力測驗」合格後取得證照，沒有任何報名資格限制，一年舉辦6次筆試、測驗費用800元，70分為及格，首次測驗將在今年4月10日，預計5月會有首批合格者取得證照。

「永續發展基礎能力測驗」考試範圍包括永續基本概念（永續介紹、發展目標、國內外永續發展政策）、永續資訊揭露（國內外永續資訊公開規範、第三方驗證）、永續風險管理與治理（整體ESG風險概述、環境風險、社會風險、治理風險）、永續金融（永續評比與指數、永續投融資與授信保險等）

「進階能力證照」採訓考合一制度，須有下列資格之一才能取得證照：取得「永續金融證照－基礎能力」證照、取得「永續發展基礎能力測驗」合格、取得永續相關國際證照、具金融機構永續金融相關工作經歷、於規定期間內取得特定課程完訓證書，並完成所訂的培訓課程。

證基會表示，永續金融人才所需具備的能力，包含前台商品開發（含投融資）、中台是針對永續發展的風險管理（例如轉型、數位化），後台是有關資訊揭露、課程設計等。進階證照需要完成一定課程時數，規定期間內取得特定課程完訓證書，並完成所訂的培訓課程。課程內容依金融機構從業人員不同業務劃分成不同職能、規劃不同模組內容，業務發展職能、風險管理職能、資訊揭露職能各需上課滿39小時、45個小時、42小時。

證基會表示，「永續發展基礎能力測驗」參考書籍預計於今年1月出版，並訂於今年4月辦理首次測驗。「永續金融證照－基礎能力」及「永續金融證照－進階能力」課程預計於今年7月開辦。

永續金融證照制度不僅能為金融業培育符合永續發展需求的人才，亦能提供一套有系統的培訓課程，協助有意往永續領域精進的人士更有效益地提升專業。未來該制度將依據國際永續發展趨勢與我國企業轉型情形持續滾動檢討修正，以強化我國永續金融人才培育的效能。

金管會表示，課程內容由具實務經驗的專業講師授課，提升參訓者實務操作的能力，預期將為在永續領域求才若渴的金融業帶入專業的永續生力軍。金管會期盼對永續金融領域有興趣的人士及機構，多多利用證照培養相關人才，創建更有利的環境，加速金融市場永續發展文化與技能的養成。