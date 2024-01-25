喜迎金龍 新業建設20週年尾牙慶豐收

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

從立業到生根茁壯，20週年是企業重要的里程碑！台中建築職人新業建設，自1993年創立之初，即強調全方位專業整合，自有「開發、設計、營造、行銷、客服、活動」六大部門，分工細緻、專業專精，在長期的合作精進下，完美落實「理性建築人‧感性生活家」的品牌理念。在1月25日（四）舉辦的年度尾牙宴上，細數迄今已逾32座建案業績，與近3,000戶家庭共築家園，每一個作品都是公司同仁、廠商與客戶共同成就的經典。

去年11月喜迎交屋的「新業 築願景」社區共225戶，是與市府共同推動的都市更新案，原先老舊的廢棄工廠，再生為蓬勃的嶄新社區；新業亦同步進行友善鄰里計畫，開通樂業一路（東光園路至育英路段），促進交通動線流暢，並美化相鄰的成功國小、育英國中的人行道與校園圍牆，讓社區與學校串連，成為一條美麗又安全的通學路徑。而於2021年完工、台中首座宜居建築「新業 大塊森鄰」也傳來喜訊，入圍2023年第11屆臺中市都市空間設計大獎，受到市府及評審的肯定。

2023年銷售成績上，新業也展現出深耕20年的品牌實力，一線建商爭鳴的14期重劃區，首推個案「大塊森濤」，總銷28億已全部完銷，第二案「大塊藏硯」總銷29億，至年底銷售已逾6成；推案火熱的中科沙鹿地區，新業「微丘森鄰」總銷33億元，開案近一年即將100%完銷，交出亮眼成績！同時預告2024年，瞄準竹科生活圈，於竹科竹南基地附近將推出新案，總銷高達61億，令人期待！

新業建設近年更積極實踐「企業ESG」永續思潮，在建築設計上，注入節能減碳、還自然於大地的思維，並舉辦多元活動回饋住戶，與長期公益行動。與新業家族共賞大型音樂劇「全民大劇團《同學會~同鞋!》」，重溫學生時代的青春歲月；年度「新業有藝市」於台中歷史建築臺中文學公園舉辦，逾3,000人次共襄盛舉；多場跨領域職人講座，有金曲音樂製作人-吳金黛、旅英的原住民藝術家-優席夫、模仿天王-郭子乾等，串起住戶情誼、也豐富心靈。

公益方面，新業重視「長期力行」，「新業一畝田」認養、「筏子溪 淨溪」、與甘霖基金會合作「弱勢長輩送愛」等活動，都有同仁不間斷的參與，期待讓美善的同心圓由自身做起，從新業、到社區、到社會，期許下一個20年，有新業，未來更美好！