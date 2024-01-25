AI補漲股 外資點名欣興 目標價喊到3字頭

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI族群掀起台股元月旋風，外資積極上菜，端出二大落後補漲優質股，摩根大通證券指出，欣興（3037）受惠載板提前復甦，高呼現在就買進（Buy now），將股價預期升至300元，相對現在股價，潛在漲幅高達7成。

ABF族群陷入供過於求問題已久，三雄中唯獨欣興持續獲得內外資研究機構青睞共識，足見欣興基本面具想像空間。摩根大通證券最新指出，載板復甦來得比預期更快，訂單在2024年初正在提高，欣興的ABF與BT載板產能利用率很快就會明顯彈升，拉升幅度甚至高過10個百分點，也就是說，欣興2月營收難免受農曆年工作天數較少影響，然第一季底營收就會開始拉升，比摩根大通先前估算還要早了二、三個月。

雖非所有載板製造商第一季都見到產能利用率復甦，還不能稱為產業面的廣泛回溫，摩根大通不諱言，從現在時間點看，產能利用率提高的續航力尚且未知，也不能完全排除急單過後訂單暫停可能性。但必須注意，這已經是載板庫存控制轉佳的重大訊號，下半年得產能利用率、產品組合改善雙重加持，可以期待毛利率進一步擴張。

摩根大通證券認為，欣興可望是雲端服務供應商（CSP）AI專案主要受惠者，2024年載板營收將年增25％～30％。外資估計，2023年就是欣興近年營運谷底，每股稅後純益（EPS）7.28元，然2024年將大增6成、至11.72元，2025年成長幅度是更驚人的8成，EPS飆上21.25元。