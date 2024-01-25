台水辦公園區斥資逾39億元興建 2027年6月完工

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台灣自來水（台水）公司2024年適逢50週年，將邁入另一個50年。台水25日表示，由經濟部編列經費約39.09億元，推動台水辦公園區興建工程（含新建及原總管理處整建案），由豐譽聯合工程與正龍工程承攬，目前正施工中，預定2027年6月19日完工，台水將迎接下一個50年營運里程碑。

位於台中的台水辦公園區興建工程，將興建地上11層、地下3層的2幢2棟鋼骨及鋼筋混凝土大樓，上述興建工程，台水委由九典聯合建築師事務所設計與監造。

「蛻變台水50週年特展」，25日在台中放送局舉辦開幕儀式，與會的台水董事長李嘉榮表示，該特展算是台水50週年的暖場活動，展期至本月底，把台水50年來的工程建設展示、天然災害的因應作為、水質、滲漏、績效及數據等多方面，在特展中展示與呈現。

包括台水董事長李嘉榮、總經理李丁來，及台中放送局館長傅琮貿，一同剪綵，活動除展示珍貴的歷史文物，現場更舉辦闖關拿好禮的活動，歡迎有興趣的民眾同樂。

李嘉榮強調，蛻變台水50週年特展現場，展出1974年奉台灣省政府建設廳之命成立的文書及近年面臨的重大天然災害因應與回顧，相當珍貴。

例如，「0206」花蓮地震及2021年百年大旱，與強化供水韌性等工程紀錄影片，並搭配水量計等器材海報、大數據漏水偵測輔助系統（WADA）發展軌跡及重要營運指標圖表，傳達台水的成長歷程及成果，讓參觀者細數台水艱辛耕耘的經營軌跡。

上述特展展期自本月25日至31日（29日休館），展覽期間特別舉辦「聽漏達人」及「水質尖兵」闖關活動，啟發參展民眾對水環境營造意識，歡迎大家免費看展，闖關拿好禮！