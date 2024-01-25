銀行新資本計提法開放申請 7銀行擬改採新法

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金管會銀行局副長童政彰25日宣布，開放銀行申請採行信用風險內部評等法(IRB法)計提資本，今年6月底前可開放申請，符合資格的有7銀行打算申請，另外符合資格的5家銀行尚未表態，IRB法可拉高資本適足率、有利擴大業務規模、配發現金股息空間也更大。童政彰指出，若是今年6月底沒申請要到明年3月1日才能再申請。

童政彰指出，申請銀行要符合資產規模達新台幣2.5兆元、財務健全性與守法性條件者，還要符合計算方法說明所定的最低作業要求。舉例來說，巴塞爾有產出下限規定，採用IRB法者的風險性資產不能低於採用標準法計算出來權數的72.5％，即假設風險性資產從100降到60的話，只能算72.5，以避免使用IRB法者的適足率大幅跳增。

童政彰指出，有意願改採IRB的有：合庫、一銀、富邦、國泰世華、兆豐、中信、玉山銀等7家，而土銀、台銀、華銀、彰銀、台新銀雖符合資格，但尚未表達意見。

依時程，若首批7家銀行趕在第一梯次的2024年6月底前提出申請，且順利審核通過試辦一年，最快2026年第2季，就有銀行的資本適足率可採用IRB法。

童政彰指出，IRB法與「標準法」的差異是，計算風險權數更精細，銀行需備有更精進的風險管理能力與政策，也需投入更龐大建置成本，包括充足資料庫、系統、資料也需做轉換。

金管會採分階段進行審查，包括初審、複審、實地審查及試辦(原則為1年)等階段，預估於1年10個月內完成審查(含完成試辦)，並將審查決定以書面通知申請人。

童政彰指出，業者在試辦一年期間，仍得用「標準法」申報資本適足率，試辦過了還得經銀行內部法遵、稽核認可並提報董事會，最後再經金管會核准才可適用，適用IRB者，需同時對外公告用標準法計算出來的比例。