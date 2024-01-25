SOGO百貨龍年拼轉型創新 復興館打造時尚大道 大巨蛋地下街驚艷東區

遠東SOGO百貨公布去年2023年營業額達528億元，超越前年的480億元，創下歷史新高，其中台北三館共達342億元，天母店在大改裝下也破50億元。SOGO百貨董事長黃晴雯表示，在SOGO去年沒有拓展新店點下，還能有如此優異的成績，是仰賴既有基礎成果，及各店團隊們努力，讓SOGO也成為去年市場上唯一雙位數成長的百貨。 SOGO百貨總經理汪郭鼎松指出，2024年和去年市場狀況截然不同，去年是疫後爆發性消費，但今年是正常年，該情況不會再發生，要與2019年前做對比，「各家零售業要拼真實力」。今年繼續朝「轉型」、「創新」與「開發」目標邁進，像中小型的高雄店轉型後，營業利益就成長50％，是零售業的典範，今年全台SOGO亦持續開發新商品、改裝、不斷的創新，招攬最好的品牌。 其中SOGO忠孝館去年業績117億元，成長12％，坪效也是最高，店長賴必昌表示，忠孝館在近年B2超市，及3、4樓女裝珠寶陸續改裝下，帶給消費者不同的體驗，今年10樓運動用品也將改裝優化。復興館店長許淑賢指出，去年11月底周年慶結束，就馬不停蹄開始大改裝，主要將3樓拓展成全新精品樓層，同時擴大輕奢品，將會增加10個進口品牌，讓復興館成為「台北市的歐美時尚大道」 。 關於東區最熱話題大巨蛋，黃晴雯透露，今年5月份D區的14家餐廳將開幕，大巨蛋突破百貨經營，充分利用「夜經濟」生活圈，從空間設計、主題特色都非常鮮明，絕對讓大家耳目一新，做台灣前所未有消費生活聚落。8月份C區地下街也會開幕，會相當漂亮，將是台灣零售史上最棒的地下街。 線上會員部分，SOGO App突破140萬名會員，今年在大巨蛋開幕下，目標180萬名。黃晴雯認為SOGO百貨是一個生命體，不斷生長茁壯，並和鄰居建立共榮的關係，朝永續時尚邁進。 迎接甲辰龍年，SOGO台北店、天母店即日起至2月14日歲末Sale開跑，聯手10大銀行最高回饋8%起，滿5000元以上送抵用券，再搭配各樓面加碼回饋，還有1000元起的各式福袋。台北店將於2月10日（初一）至2月12日（初三）推出逾萬個福袋，凡購買可兌換刮刮卡壹張，初一大獎為市價6萬元的「歌詩達郵輪豪華日本之旅5天4夜雙人行」壹名、初二限定「iPhone 15 Pro Max 256G」壹名、初三限定「ASUS ROG Ally電競掌機」壹名等好禮，另初一到初三再加碼抽市價4萬8800元的財納四海足金金龍擺件，每日抽出壹名。 台北店各業種在指定期間，滿額再抽好禮，大獎有價值約7萬2000元的周大福龍年生肖黃金擺件、apple watch SE、PHILIPS智慧萬用鍋等眾多家電、黃金飾品、SOGO禮券好禮。 此外，SOGO新年打造夢幻打卡點「喵！巨大七福招財貓」，拿起手機就能進入AR虛擬世界，巨大虛擬招財貓矗立全台各店門前迎賓，夜晚還有「AR Air Show」，由1500架AR模擬無人機組成的巨龍，帶來絢麗的煙火秀，凡拍照打卡可兌換忠孝館限量1000份的龍年Ｑ版燈籠。