特斯拉將生產下一代電動車？ 馬斯克證實明年中開始

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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）24日在法說上證實特斯拉計劃2025年下半年開始在美國德州廠生產下一代電動車。之前外傳特斯拉通知零件供應商其準備明年開始生產代號「紅木」（Redwoo）大眾化小型跨界電動休旅車。

馬斯克表示德州廠量產後，同一年的年底前將在墨西哥和北美以外地區工廠跟進生產。

知情者透露特斯拉計劃在其位於德國柏林附近的工廠生產，並有意在印度興建一座新工廠生產更廉價電動車。目前特斯拉在中國上海和美國加州弗里蒙特均設有工廠。

馬斯克表示要持續增產該款新車將面對不少挑戰。因為從電動車電池成本高，和過去要生產有品質而低價車款所遇到的各種困難來看，特斯拉要透過銷售廉價電動車來獲利將是一大挑戰。

特斯拉指下一代新款電動車將是推動公司成長的新浪潮。但其過去在推出新車款的時間和定價上，有太多次未能達到目標紀錄，並花大量時間才能量產。像電動皮卡Cybertruck就是最新顯例。

對於外界的質疑，馬斯克強調他自己通常會對計劃上所設定的時間感到樂觀。目前特斯拉的計劃是將在2025年底前開始量產。為了達到此目標，大家將要日以繼夜地工作。

知情者透露，特斯拉近幾年來透過拆解本田大眾車款喜美，以研究如何生產低價車款。喜美在美國起跳價每輛不到2.4萬美元。

目前特斯拉內部把下一代特斯拉的架構稱為NV9X，這將包含2種或以上的車款。在這些新車款裡，包括2.5萬美元起跳的入門款，在市場裡去跟廉價汽油車和愈來愈多的大眾化電動車競爭。

馬斯克在2020年首度承諾生產每輛售價2.5萬美元電動車。目前特斯拉在美國最便宜車款是Model 3，起跳價約3.9萬美元。