租稅負擔低？台灣不動產持有稅比率0.8％ 低於OECD國家平均

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囤房稅2.0即將上路，財政部公布不動產經常稅(持有稅)，占整體GDP(國民生產總額)約0.8％，低於OECD(經濟合作暨發展組織)國家平均1.0％。不動產持有稅稅基較為穩定，且常作為輔助調控房地市場的政策工具，財政部表示，2025年開徵囤房稅2.0，不動產持有稅占比可能會有新的變化。

財政部資料顯示，2022年台灣的財產稅占總稅收有明顯變化。所謂財產稅包含不動產的持有稅如地價稅與房屋稅、金融與資本交易稅，包含證交稅、期交稅；以及遺贈稅與其他如契稅。2022年財產稅占總稅收大約是13.5％，相較於2021年的18.4％，下降4.9個百分點，主要是因為2022年所得稅收大幅貢獻，排擠到財產稅的比重，其中不動產交易所得像是土增稅、房地合一稅在OECD的分類當中，也都算入所得稅當中。

就財產稅占總稅收來說，2022年不動產持有稅占比41％、金融資本與交易稅42.3％，不動產持有稅和金融與資本交易稅平分天下，而遺產稅及其他則只有16.7％。財政部表示，2021年台股價量創新高，使得金融與交易稅上升突破5成，而2022年則回歸正常，回到4成左右。

不動產持有稅不僅視為持有房屋者的租稅負擔，同時是輔助調控房地市場的政策工具。其占GDP比重觀察，產權清晰且仰賴不動產持有稅的北美地區包含加拿大、美國與墨西哥平均達到2.0％最高；已開發國家像日本、澳洲、紐西蘭在1.6到1.9％間，南韓也有1.2％、OECD國家平均則有1.0％；台灣約0.8％，與歐盟、香港、新加坡差不多。

亞太地區方面，開發中國家產權不清晰、稅制設計不完整占比就極低，像是菲律賓只有0.4％，柬國、寮國、印尼都只有0.1％，而泰國和越南甚至都還未達0.1％。財政部表示，2024年7月起實施囤房稅2.0實施，2025年5月開徵，屆時不動產的持有稅比率可能會有新的變化。