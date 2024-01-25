從谷底翻身！彰化旅宿管理輔導績效評比首獲「特優」

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交通部觀光署日前公布112年度考核地方政府旅宿業管理輔導績效評比，彰化首次榮獲「特優」殊榮，彰化縣長王惠美得知後，特別在主管週報表揚城觀處，由處長王瑩琦代表受獎，王瑩琦說，感謝中央肯定，也謝謝縣長，未來會繼續提升彰化觀光遊憩品質及軟硬體建設。

王瑩琦表示，全國旅宿管理輔導績效考核評比包含「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等3大面向，上年度彰化考核成績確實不佳，今年各方面都有顯著進步，感謝考核委員肯定縣府團隊的努力與付出。

王瑩琦說，此次考核期間內針對彰化縣177家旅宿業的建築管理、消防安全、環境衛生等各項措施不定期進行檢查，共計稽查230次，裁處開罰計17件，總金額達192萬元，督促業者落實公共安全。

另外輔導3家非法旅宿轉型合法經營，採取稽查與輔導並行的方式，一方面強力搜證，依法裁罰，另一方面邀請業者就個案進行深度討論，輔導取得合法登記或停止營業。

王瑩琦強調，今年度將持續深化，來提升彰化觀光遊憩品質及軟硬體建設，希望能形塑彰化旅遊品牌，以多元創意及執行力推動城市行銷，讓遊客在旅程中體驗彰化獨特的城市魅力，也將持續辦理旅宿申設說明會，針對個案輔導及提供法規諮詢，吸引更多有意經營旅宿產業的民眾投入市場。