黃朝琴基金會勵學 培育台南、嘉義清寒學子

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黃朝琴獎學基金會自1971年開始，每年獎勵原台南縣各鄉鎮，現台南市各該區及嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉的清寒家庭優秀青年就讀大學，每年（屆）獎助約15到18位，每位獎學金總額 40到50 萬元（每學期 5 萬元）。

50年來，該基金會已經為台南、嘉義偏鄉的清寒家庭，培養出許多著名的教授、企業家、會計師、律師、醫師、公務員和各行各業的優秀人才，成功翻轉許多清寒學子的人生及家庭。

黃朝琴基金會創辦人是前台灣省議會議長黃朝琴，1897年生於台南市鹽水區，早年留學日本及美國，研究國際公法，學成後赴南京，任職中華民國外交部，出任駐舊金山、加爾各答總領事，台灣光復後，曾擔任第一商業銀行董事長、第五屆聯合國大會中華民國全權代表、台灣省議會議長等職。

黃朝琴有感於台灣社會貧富懸殊，有些清寒家庭的優秀青年考得上大學，卻無法負擔大學期間的學雜費及生活費，被迫放棄就學的機會，乃集中家裡的財產資源，創立本基金會，資助清寒學子大學期間的學雜費及生活費，讓學子們安心就學，追求理想。該基金以獎勵台南及嘉義偏鄉清寒學子求學，作為唯一目的。

該基金會將於27日舉行頒獎典禮與54週年紀念，並邀請5位歷屆受獎學生包含蔚華集團董事長及數家科技公司創辦人陳有諒；佳茂化學、正安投資公司及數家觀光飯店董事長林通義。

曾任台大醫院院長、現任台大醫學院教授陳石池；曾任財政部政務次長、金管會副主委、土銀及華南金控董事長、現任台灣金融總會秘書長吳當傑；曾任公平會委員及台北大學法律系主任、現任台北大學特聘教授陳榮傳等人勉勵後學。