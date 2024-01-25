AI前景亮眼 投行接連調升超微目標價

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AI晶片前景看俏令超微（AMD）連續兩日獲得華爾街投行調升評等和目標價，其中一名分析師甚至樂觀預期超微股價可望翻漲4倍，消息激勵股價躥揚。

超微股價24日勁升5.5％。今年截至24日收盤，超微股價累計揚升21％，過去一年來漲幅超過137％。

NewStreet Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）24日將超微股票評等由「持有」上調至「買進」，目標價215美元。前一日Wedbush Securities分析師布萊森（Matt Bryson）將超微目標價由130美元一口氣上修至200美元，重申「優於大盤」投資評等。

費拉古在研究報告指出，超微執行長蘇姿丰去年預測，2027年前數據中心AI晶片市場規模將達4,000億美元。若預測實現，對許多企業都是利多，包括安謀、Arista Networks、博通、英飛凌、英特爾和美光，但超微和台積電受益最大，故調升超微評等。

費拉古表示，就算AI晶片支出只有蘇姿丰預測的一半（2,000億美元），數據中心整體支出也能有25％的年成長率。在「快速普及」情境，也就是蘇姿丰的預測成真，超微股價可能較目前水準翻揚4倍。

費拉古強調，不論AI普及的速度快或慢，台積電都是最沒有風險的投資，市占率不確定性有限，且估值具吸引力。

另一方面，布萊森指出，Wedbush一直認為超微是輝達晶片的最佳替代選項，現在對超微繪圖處理器（GPU）銷售的看法更加樂觀。預期客戶轉向超微採購，大力提振我們對超微的整體展望。

布萊森預測，今年超微數據中心GPU營收將上看31億美元，高於先前預估的20億美元。今年底前超微在AI GPU市場的市占率可望達到「中至高個位數」。

布萊森指出，超微近期股價氣勢如虹並非財報的緣故，而是因為數據中心GPU MI300的潛能。