美國去年Q4經濟季增年率3.3％ 優預期

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美國去年第四季經濟季增年率達3.3％，雖不及第三季的成長4.9％，但大幅優於市場預期，反映美國經濟持續保持韌性。

美國商務部25日公布，去年第四季國內生產毛額（GDP）初值季增年率達3.3％，雖然較第三季修正後的成長4.9％放緩，但大幅優於市場預期的擴張2％。該季經濟成長主要由消費者支出、政府支出與民間投資推動。

占美國經濟比重三分之二的消費者支出為第四季經濟擴張的主要推手。該季個人消費支出增加2.8％，僅略低於第三季的水準。州與地方政府支出激增3.7％，聯邦政府支出增加2.5％。

此外，第四季個人消費支出物價指數（PCE）上升2.7％，低於一年前同期的攀升5.9％，不計食品和能源的核心PCE，增加3.2％，亦低於一年前同期的5.1％。

就全年而言，去年美國經濟擴張2.5％，高於2022年的成長1.9％，主要反映消費者支出、州與地方政府支出、非住宅固定投資、出口和聯邦政府支出增加，抵消住宅固定投資和庫存投資減少。

儘管外界對美國經濟減速的憂慮不斷，但GDP報告凸顯美國經濟的韌性。在消費者支出和勞動市場穩健支撐下，美國經濟並未如經濟學家預期的陷入衰退。

BMO資本市場首席美國經濟學家安德森（Scott Anderson）表示，美國經濟成長預料來到聯準會的甜蜜點，經濟放緩到足以讓通膨降溫，但又能讓今年上半年經濟保持成長。

然而部分專家仍對經濟前景感到擔憂。美國銀行（BoA）經濟學家米希拉（Shruti Mishra）指出，最新GDP報告反映美國經濟成長較前一季減速，經濟數據顯示美國經濟維持韌性，但正逐漸降溫。

美銀預估今年第一季經濟成長可能進一步放緩至1％，主要因為金融條件緊縮、油價上漲和勞動市場降溫的滯後效應，造成消費者支出力道繼續減弱。

顧問公司RSM首席經濟師布魯舒拉斯（Joe Brusuelas）表示，貨幣緊縮的衝擊將繼續抑制經濟活動，預期今年經濟成長持續放緩，但不會跌入衰退。