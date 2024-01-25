北醫大聯手貝殼生技簽署技轉協議 助阻塞型睡眠呼吸中止症患者改善睡眠品質

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台北醫學大學日前聯手貝殼生技共同簽署技術轉移協議，將用於「矯正阻塞呼吸中止症的咬合器製造方法」技術授權給貝殼生技，此合作將有助於進一步將臨床研究成果轉為實際應用，透過系統性的推廣可促進社會福祉，真正改善人們的睡眠生活。

近年來，台灣患有睡眠障礙的人口呈現明顯增加趨勢，從2014年的12.78％上升至2022年的26.81％。值得注意的是，每年使用安眠藥更已超過10億顆，凸顯睡眠障礙已成為台灣一項嚴重的公共衛生問題。

引發睡眠障礙的原因很多，根據美國學者統計報告指出，約有20％成年人罹患阻塞性睡眠呼吸中止症候群，其中達90％未經診斷及治療，若根據台灣人口估算影響逾300萬民眾，急需有效改善方法。

為幫助更多罹患阻塞性睡眠呼吸中止症患者，台北醫學大學於2020年起結合牙科與胸腔科權威專科醫師，進行跨領域合作，引進人工智慧（AI）模型進行影像資料分析，成功研發出可客製穿戴及客製化位移口腔肌肉的矯正器。該創新技術不需作手術、整形或配戴呼吸器，僅在睡眠期間佩戴，輔助患者獲得更好睡眠品質。

然而，目前治療阻塞型睡眠呼吸中止症的方法則存在一些挑戰，包括手術切除軟組織與上下顎骨整形，以及使用陽壓呼吸器等，不僅具有侵入性風險，患者抗拒就診，因此病患就診率低於1％，治療率更低。

前台北醫學大學口腔醫學院院長王大源指出，傳統治療方式主要使用「陽壓呼吸器」，但龐大機器攜帶不便，且在使用過程中可能產生噪音，影響患者睡眠品質。而新研發矯正器，克服這些缺點，提供更為方便、舒適的選擇。

貝殼生技為台灣新興生技公司，致力於推廣AI睡眠醫療科技，此次技術轉移協議不僅是對貝殼生技的肯定，更是睡眠治療領域的一大突破。因此未來將持續積極參與台灣及國際產學合作，推動創新科技應用，期許能為台灣醫療科技在國際市場創造商機。