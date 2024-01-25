長榮罷工懶人包》勞資怎麼說、影響航線 改票退費保險理賠一次看

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長榮航空機師1月22日取得罷工權，在勞資雙方1月31日二次協商前夕，罷工警戒日期區間曝光，涵蓋春節連假2月7日至18日、清明連假3月30日至4月7日，若順利啟動將是國內航空業第4次罷工，消費者首當衝，本報整理長榮罷工QA問答，包括受航線影響、如何改機票、旅遊保險理賠怎麼處理？了解事件始末。

Q：罷工原因？ A：桃園市機師職業工會表示，長榮航空長期拒絕合理調薪、調整外站津貼，且違法進用沒有特定機型執照的外籍飛行員，違反就業服務法，已遭到桃園市勞動局具體裁罰，2022年底循內部管道溝通協商要求公司改善，兩方始終沒共識。長榮航空機師爭取調薪20％、提高外站津貼至每小時6美元。

Q：長榮航空公司資方的回應？ A：長榮航空表示遺憾，並呼籲工會優先考慮旅客權益，以理性務實態度繼續進行勞資協商。24日雙方進行第5度勞資協商，會後長榮航空發表協商會議決議，包括同意落實提供外站免費早餐政策，機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐；公司也會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。

Q：罷工投票結果？ A：桃園市機師工會長榮分會去年12月發起罷工投票，今年1月22日開票，以900張同意票成功取得罷工權，桃園市機師工會表示，將朝春節前後正式啟動罷工行動規劃，將維持日前所承諾地最晚將於發動罷工的24小時前提前預告。

Q：長榮機隊組成與罷工影響航線？ A：桃園市機師職業工會表示，依工會長榮分會的會員分布來看，屬於長程機隊飛行員比例高達75％，主要執勤往返美加與歐洲各主要航站的客機，罷工一旦發動，預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，包括美國的洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大的多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等各機場的旅客，最可能受到直接衝擊。

Q：罷工時段？ A：桃園市機師職業工會表示，鑑於1月24日舉行的長榮航空資方協商會議未能就工會訴求達成最終協議，工會特此提前宣布兩段罷工警戒時程。警戒罷工時間包括2月7日至18日以及3月30日至4月7日，恰巧是好農曆春節、清明節兩大連假。若最終協商未能達成共識，長榮機師工會將在這兩個時段內啟動罷工。

Q：罷工旅客如何自保，可以退、改票嗎？ A：長榮航空表示，一旦機師工會正式罷工，第一時間在公司官網、手機App公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動資訊，並提供行程受罷工影響的旅客退票、改票免收手續費的服務 A：依照長榮航空官網公告因應班機取消、異動之改退票作業辦法： 1.退票部分，機票及以雜項交換券開立之相關附加服務費，均免扣退票手續費。訂位服務費僅限全程未使用機票方可退費，部分使用機票恕不退還。除訂位服務費是依航段計價收取者，則可退還未使用航段之收費。 2. 透過長榮航空官網購買或更改的機票，請直接於官網申請退票；透過長榮／立榮航空訂位票務中心購買的機票，請洽訂位票務中心辦理退票。 3. 透過旅行社購買的機票，請洽旅行社辦理退票。

Q：罷工保險理賠嗎？ A：產險業者表示，必須在工會宣布罷工前就先投保旅綜險，才能享有「旅行不便險」保障，如果是在罷工之後才投保就不在理賠範圍內。海外旅行不便保險的「班機延誤保險」，是指預定搭乘的定期航班延誤4小時以上，就符合承保範圍，只要產險業者確認符合條款且未屬特別不保事項即依約賠付。